به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه فصل پنجم ویژه برنامه «روایت حبیب» با حضور مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان، رئیس حوزه هنری کرمان، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان و معاون هماهنگ کننده سپاه ثارالله کرمان، به همت حوزه هنری و بنیاد مکتب حاج‌قاسم و با مشارکت شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان، در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

در بخش ابتدایی این برنامه، از قطعه «ایران مرد» با صدای حسام آرین در قالب «کنسرت کبیر» رونمایی شد. این کنسرت شامل اجرای ۴ قطعه بود که از نبردهای تاریخی سرزمین ایران از آریو برزن تا فتح خرمشهر روایت می‌کند و در قطعه ایرانمرد به سلحشوری سردار دل‌ها، سپهبد شهید قاسم سلیمانی می‌پردازد.

در ادامه، حجت‌الاسلام بهاروند با نقل چند خاطره، زیست جهادی و انسانی این شهید را با مخاطبان در میان گذاشت و یوسف امیر شکاری از پیشکسوتان و رزمندگان لشکر ۴۱ ثارالله، روایت‌هایی از همراهان و همرزمان شهید سلیمانی بیان کرد.

در بخش دیگر مراسم، رستا رضوی با اجرای نمایش «دختران حاج قاسم» به مناسبت روز پدر، استقبال مخاطبان را با خود همراه کرد و همچنین محمود حبیبی کسبی به شعرخوانی با محوریت مقاومت و مقام و منزلت حضرت علی (ع) پرداخت.

در بخش ویژه اعطای نشان سرباز، از خانواده شهید حسین یوسف‌الهی تجلیل به عمل آمد و نشان «سرباز وطن» به خانواده این شهید بزرگوار اهدا شد.

در پایان این رویداد، پس از گفت‌وگو با تهیه کننده و کارگردان فیلم «احمد»، این فیلم برای حاضران به نمایش درآمد.