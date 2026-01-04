  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

برگزاری اختتامیه فصل پنجم ویژه‌برنامه«روایت حبیب» در کرمان

برگزاری اختتامیه فصل پنجم ویژه‌برنامه«روایت حبیب» در کرمان

کرمان- فصل پنجم ویژه برنامه «روایت حبیب» با عنوان «کاروان سرباز» همزمان با ششمین سالروز شهادت سردار دل‌ها در کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه فصل پنجم ویژه برنامه «روایت حبیب» با حضور مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان، رئیس حوزه هنری کرمان، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان و معاون هماهنگ کننده سپاه ثارالله کرمان، به همت حوزه هنری و بنیاد مکتب حاج‌قاسم و با مشارکت شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان، در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

در بخش ابتدایی این برنامه، از قطعه «ایران مرد» با صدای حسام آرین در قالب «کنسرت کبیر» رونمایی شد. این کنسرت شامل اجرای ۴ قطعه بود که از نبردهای تاریخی سرزمین ایران از آریو برزن تا فتح خرمشهر روایت می‌کند و در قطعه ایرانمرد به سلحشوری سردار دل‌ها، سپهبد شهید قاسم سلیمانی می‌پردازد.

برگزاری اختتامیه فصل پنجم ویژه‌برنامه«روایت حبیب» در کرمان

در ادامه، حجت‌الاسلام بهاروند با نقل چند خاطره، زیست جهادی و انسانی این شهید را با مخاطبان در میان گذاشت و یوسف امیر شکاری از پیشکسوتان و رزمندگان لشکر ۴۱ ثارالله، روایت‌هایی از همراهان و همرزمان شهید سلیمانی بیان کرد.

در بخش دیگر مراسم، رستا رضوی با اجرای نمایش «دختران حاج قاسم» به مناسبت روز پدر، استقبال مخاطبان را با خود همراه کرد و همچنین محمود حبیبی کسبی به شعرخوانی با محوریت مقاومت و مقام و منزلت حضرت علی (ع) پرداخت.

در بخش ویژه اعطای نشان سرباز، از خانواده شهید حسین یوسف‌الهی تجلیل به عمل آمد و نشان «سرباز وطن» به خانواده این شهید بزرگوار اهدا شد.

در پایان این رویداد، پس از گفت‌وگو با تهیه کننده و کارگردان فیلم «احمد»، این فیلم برای حاضران به نمایش درآمد.

کد خبر 6712272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها