اردشیر کامکار در تالار وحدت کنسرت «کوردی» برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، اردشیر کامکار با همراهی گروه خود ۷ و ۸ آذر ماه، طی ۲ شب با اجرای «موسیقی کوردی» در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

در این اجرا شاهرخ هدایتی به عنوان خواننده حضور دارد.

اردشیر کامکار نوازنده کمانچه در کنار قشنگ کامکار (سه تار)، تارا کامکار (بندیر)، کاوان کریمی (سنتور)، مازیار یکتایار (تار)، حامد پیرا (سازهای بادی)، فراز معروفی (کمانچه)، زانیار پندار (دیوان)، پژمان نقشبندی (دف)، ماهور زمانه‌پور (کوبه‌ای)، پوریا ورزیری (قانون)، امیرناصر رنجبر (کمانچه)، امیر محمدرضایی (کمانچه) و عباس جعفری (کمانچه) اعضای گروه کامکار را تشکیل می‌دهند.

کنسرت موسیقی «کوردی» اردشیر کامکار، شامگاه جمعه و شنبه ۷ و ۸ آذر در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه بلیت آن به سامانه ایران کنسرت مراجعه کنند.