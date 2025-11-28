وزیر خارجه چین یکم دسامبر به روسیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت خارجه چین اعلام کرد که وانگ یی وزیر خارجه چین اول دسامبر به روسیه سفر می‌کند.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روزهای یکم و دوم دسامبر به منظور شرکت در بیستمین دور رایزنی‌های روسیه و چین در مورد مسائل امنیتی راهبردی به روسیه سفر می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین جزئیات بیشتری اعلام نکرد.

این در حالی است که چندی قبل وزیر امور خارجه چین اعلام کرده بود که روابط روسیه و چین پایدارترین، بالغ‌ترین و از نظر راهبردی ارزشمندترین روابط در بین کشورهای بزرگ جهان مدرن است.