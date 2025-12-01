به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با صدور فرمانی، روادید گردشگران و بازرگانان چینی برای سفرهای کوتاه‌مدت به روسیه را لغو کرد.

بر اساس این فرمان که از امروز لازم‌الاجراست، اتباع چین می‌توانند بدون روادید و با گذرنامه عادی برای مدت تا ۳۰ روز به منظور انجام سفرهای گردشگری، بازرگانی و شرکت در رویدادهای علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی وارد روسیه شوند یا از خاک این کشور عبور کنند. این اقدام تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) معتبر خواهد بود.

در متن فرمان تأکید شده است که این تسهیلات بر اساس اصل عمل متقابل ارائه شده است. چین نیز پیش‌تر اقدام مشابهی را در قبال شهروندان روسیه اتخاذ کرده بود که تا مهلت مشابه ادامه دارد.

با این حال، این معافیت روادید شامل اتباع چینی که قصد کار، تحصیل، اقامت بلندمدت یا فعالیت در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای را دارند، نمی‌شود.