هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی

اهواز - شاخص آلودگی هوای هویزه به عدد ۲۳۲ رسید و این شهر در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان صبح امروز جمعه هفتم آذر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی قرار گرفت.

بر اساس گزارش این مرکز تا ساعت ۸ صبح، شاخص کیفی هوا در شهر هویزه به عدد ۲۳۲ رسید و این شهر در وضعیت «بنفش» یعنی «بسیار ناسالم» قرار دارد.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای اندیمشک (۱۵۵)، خرمشهر (۱۵۴)، شادگان (۱۵۸)، ماهشهر (۱۷۵) و ملاثانی (۱۷۵) در محدوده قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها ثبت شده است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان (۱۳۳)، آغاجری (۱۱۷)، اهواز (۱۳۷)، بهبهان (۱۲۸)، دزفول (۱۳۳)، کارون (۱۴۷)، شوشتر (۱۵۰) و لالی (۱۳۰) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در این شرایط، مراکز بهداشت توصیه کرده‌اند افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، هوای شهرهای امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده و تنها شهر دهدز در وضعیت پاک قرار دارد.

