هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان صبح امروز جمعه هفتم آذر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی قرار گرفت.

بر اساس گزارش این مرکز تا ساعت ۸ صبح، شاخص کیفی هوا در شهر هویزه به عدد ۲۳۲ رسید و این شهر در وضعیت «بنفش» یعنی «بسیار ناسالم» قرار دارد.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای اندیمشک (۱۵۵)، خرمشهر (۱۵۴)، شادگان (۱۵۸)، ماهشهر (۱۷۵) و ملاثانی (۱۷۵) در محدوده قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها ثبت شده است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان (۱۳۳)، آغاجری (۱۱۷)، اهواز (۱۳۷)، بهبهان (۱۲۸)، دزفول (۱۳۳)، کارون (۱۴۷)، شوشتر (۱۵۰) و لالی (۱۳۰) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در این شرایط، مراکز بهداشت توصیه کرده‌اند افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، هوای شهرهای امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده و تنها شهر دهدز در وضعیت پاک قرار دارد.