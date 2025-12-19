  1. استانها
هوای خرمشهر و ملاثانی در وضعیت قرمز؛ اهواز در وضعیت قابل قبول

اهواز – هوای شهرهای خرمشهر و ملاثانی در وضعیت قرمز و ناسالم و هوای آبادان، شوشتر، کارون و هفتکل در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص آلودگی هوا تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در خرمشهر ۱۵۳ و در ملاثانی ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌هاست.

شاخص آلودگی در شهرهای آبادان ۱۳۳، شوشتر ۱۰۸، کارون ۱۱۹ و هفتکل ۱۳۶ گزارش شده که همگی در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند. در این شرایط توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، شاخص هوا در شهرهای آغاجری، اهواز، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان و هویزه در وضعیت قابل قبول ارزیابی شد. همچنین هوای اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، بهبهان، دهدز، دزفول، شوش و هندیجان پاک گزارش شده است.

    • زهرا IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      چرا تعطیل نکردن دخترم مشکل قلبی داره
    • فاطمه IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      چرا هیچکس به فکر ما نیس؟ راه‌حل تعطیلی نیست.

