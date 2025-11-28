هواشناسی: سکون جوی در اصفهان تا اواسط هفته آینده ادامه دارد

حجت الله علی‌عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم جوی به نسبت پایدار در اغلب مناطق استان تا اواسط هفته آینده است.

وی ادامه داد: تا روز دوشنبه ۱۰ آذر غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان پدیده غالب خواهد بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت پیش رو وضعیت کیفی هوای مناطق مرکزی ناسالم برای گروه‌های حساس است، افزود: بیشینه دما امروز نیز کمی کاهش دارد و دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در سردترین ساعات به ۲ درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

علی عسگریان اضافه کرد: بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر و چوپانان با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان طی ساعات آینده خواهند بود.

شاخص هوای کلانشهر اصفهان، خمینی‌شهر و قهجاورستان امروز جمعه هفتم آذرماه در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.