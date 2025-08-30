هوای ۳ شهر خوزستان در وضعیت خطرناک و بسیار ناسالم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا (AQI) در ساعت ۱۰ صبح امروز، شنبه در شهر هویزه به ۳۰۲ رسید که نشان‌دهنده وضعیت قهوه‌ای و خطرناک است. همچنین ملاثانی با شاخص ۲۸۳ و دشت آزادگان با شاخص ۲۲۳ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفتند. در همین زمان، شهرهای اهواز (۱۷۱)، امیدیه (۱۶۰) و بهبهان (۱۵۷) در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی گزارش شدند.

شهرهای اندیمشک (۱۴۹)، خرمشهر (۱۴۹)، آغاجاری (۱۳۸)، شوش (۱۳۳)، ماهشهر (۱۲۵)، هندیجان (۱۲۱)، رامهرمز (۱۱۸)، دزفول (۱۱۶)، آبادان (۱۱۰)، شادگان (۱۰۸) و باغملک (۱۰۷) نیز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند. در مقابل، اندیکا، گتوند، لالی، مسجدسلیمان و هفتکل از کیفیت هوای قابل قبول برخوردارند و دهدز تنها شهر خوزستان با هوای پاک گزارش شده است.

مسئولان از شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس خواسته‌اند از فعالیت در فضای باز خودداری کرده و اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنند.