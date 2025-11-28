به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با قرائت آیات ابتدایی سوره مبارکه عصر، مؤمنان را به تقوا، آراستگی به حق و پایبندی به باورهای درست در حوزه فکر و عمل توصیه کرد.

وی با اشاره به اینکه شاکله فکری، اعتقادی و رفتاری انسانِ متقی بر پایه حق و تقوا شکل می‌گیرد، گفت: خوشا به حال کسانی که عقل نظری و عملی آنان بر مبنای حق و پرهیزگاری سامان یافته است.

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت عمر در نگاه قرآن کریم، سوره عصر را یادآور ارزشمندترین سرمایه انسان دانست و گفت: سوگند الهی به زمان بیانگر آن است که هر موجودی به اندازه بهره‌برداری صحیح از عمر خویش رشد می‌کند و فاصله گرفتن از حق، انسان را در مسیر خسران و سقوط قرار می‌دهد.

وی افزود: زمان مفهومی برخاسته از حرکت و تحول در عالم ماده است و در تاریخ بشر، برخی زمان‌ها به دلیل نقش‌آفرینی در تحولات بنیادین جوامع انسانی، منزلت ویژه‌ای یافته‌اند؛ از جمله دوران بعثت پیامبران الهی.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد بعثت حضرت ابراهیم (ع) و پیامبر اکرم (ص) را از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ توحید دانست و گفت: این مقاطع تاریخی، آغاز مسیر عروج و تعالی بشر به والاترین مراتب ایمان و یکتاپرستی بوده است.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه به اهمیت ایستادگی پیامبران در برابر قدرت‌های زمان خود اشاره کرد و تصریح کرد که پیامبران مسیر هدایت، رشد و کمال انسان را با تکیه بر زمان‌های سرنوشت‌ساز و فرصت‌های الهی ترسیم کرده‌اند.

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، به مناسبت فرارسیدن ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جایگاه و شخصیت والای بانوی بزرگ اسلام پرداخت و ایشان را الگوی بی‌بدیل انسان مؤمن در بهره‌گیری صحیح از عمر و سرمایه الهی دانست.

وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) به همراه پدر بزرگوارشان پیامبر اکرم (ص)، همسر و فرزندان معصومشان مسیر تحول جامعه بشری را هموار کردند، گفت: انسانی که از عمر خود درست استفاده می‌کند، در قله بهره‌وری قرار دارد و بهره‌گیری صحیح از عمر، در سایه پیوند اراده، عقلانیت و علم حاصل می‌شود.

خطیب نماز جمعه تهران با استناد به سوره مبارکه عصر افزود: قرآن کریم همه انسان‌ها را در زیان می‌داند مگر آنان که به ایمان و عمل صالح آراسته‌اند. تنها کسانی از عمر خود سود می‌برند که بر مدار عقلانیت، ایمان و رفتار الهی حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به تفسیر خواجه نصیرالدین طوسی درباره آیه الذین آمنوا گفت: به فرموده این عالم فرزانه، مؤمنان واقعی کسانی هستند که در قله عقلانیت و اندیشه قرار دارند. انسان‌هایی که وجودشان به نور توحید، رسالت، امامت و معرفت حضرت زهرا (س) روشن شده است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد حضرت فاطمه زهرا (س) را کامل‌ترین مصداق ایمان و عمل صالح معرفی کرد و گفت: این بانوی بزرگ اسلام در عرصه رفتار، مدیریت خانواده، نقش‌آفرینی اجتماعی و حضور در تحولات سیاسی صدر اسلام، نمونه‌ای بی‌نظیر از عقلانیت و ایمان است.

وی با مرور بخش‌هایی از زندگی حضرت زهرا (س) اظهار داشت: براساس گزارش محدثان و علمای شیعه و اهل سنت، حضرت زهرا (س) از نخستین بانوانی بود که به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورد و در سخت‌ترین دوران‌ها از جمله شعب ابی‌طالب با صبر، شجاعت و استقامت در کنار آن حضرت ایستاد؛ آن‌چنان‌که هیچ گزارشی از شکایت یا گلایه این کودک خردسال در شرایط سخت محاصره وجود ندارد.

وی افزود: مقاومت زنان و مردان فلسطین، لبنان و یمن، الهام‌گرفته از همین مدرسه اهل بیت (ع) و شخصیت الهی حضرت زهرا (س) است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به هجرت بانوی دو عالم (س) به مدینه پس از رسول خدا (ص) گفت: این بانو همچون سایر مهاجران صدر اسلام، با سختی راه را پیمود و در مدینه در خانه پیامبر اکرم (ص) و سپس خانه امیرالمؤمنین (ع)، سلوک و رفتار الهی خود را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه آیات فی بُیوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرفَع درباره خانه حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) نازل شده است، افزود: این خانه، خانه‌ای است که خدا خواسته است اهل آن به معراج بروند. پیامبر اکرم (ص) بارها درباره حضرت زهرا (س) فرمودند: فداها أبوها؛ این بیانگر منزلت و شخصیت بی‌مانند ایشان است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد تأکید کرد: رفتار حضرت زهرا (س) با پدر، همسر و فرزندان، الگوی همه خانواده‌ها در طول تاریخ است. خانه‌ای که در آن علی (ع) پدر است و حسن (ع)، حسین (ع)، زینب (س) و ام‌کلثوم (س) تربیت می‌شوند، نمونه کامل یک خانواده توحیدی و الهی است.

وی ضرورت الگوگیری جامعه امروز از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) را یادآور شد و گفت: جوانان ما باید این رفتار و احترام متقابل در خانواده را سرلوحه زندگی خود قرار دهند تا بر مدار ایمان، عقلانیت و عمل صالح حرکت کنند.

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد با تأکید بر الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، خطاب به جوانان، خانواده‌ها و عموم جامعه توصیه کرد که خانه‌ای بر مدار تقوا، عقلانیت، ایمان و عمل صالح بنا کنند.

وی با بیان اینکه هر خانواده‌ای می‌تواند با الهام از زندگی حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع)، چنین بنیانی را شکل دهد، گفت: اگر زنان حدود و حقوق خود و رابطه با همسر را صحیح تعریف کنند و مردان نیز حدود و حقوق همسر را پاس بدارند، نگاه خود را از نامحرمان فرو بندند و امانت و صداقت را اساس زندگی قرار دهند، زیست عفیفانه و طاهرانه شکل خواهد گرفت؛ خانه‌ای شبیه خانه فاطمه (س) و علی (ع).

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نتایج برخی نظرسنجی‌ها افزود: در بسیاری از نظرسنجی‌ها، بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد جوانان ایرانی عشق و ارادت قلبی خود را به اهل‌بیت (ع) ابراز کرده‌اند. این محبت باید در رفتار، اخلاق، پوشش و روابط اجتماعی تجلی پیدا کند.

وی سپس خطبه دوم را آغاز کرد و با قرائت سوره کوثر و صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع)، از خداوند خواست جامعه ایران را بر راه حضرت زهرا (س) ثابت‌قدم بدارد.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه، به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش، این روز را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران و کارکنان نیروی دریایی ارتش تبریک گفت و تصریح کرد: فرزندان دلیر ایران با حضور مقتدرانه در آب‌های آزاد و پاسداری از امنیت کشور، شکوه و عظمت ایران را به نمایش گذاشته‌اند. آنان با تکیه بر علم، دانش و اراده، گام‌های بلند در مسیر اقتدار ملی برداشته‌اند.

وی با اشاره به سخنان پیش از خطبه‌های امیر دریادار علیرضا محمدی، معاون نیروی دریایی ارتش، از تلاش‌ها و دستاوردهای این نیرو قدردانی کرد و افزود: امیدواریم فرزندان ملت در ارتش و سپاه، در پرتو لطف الهی، در اوج قدرت حافظ امنیت ایران و منطقه باشند.

بسیج سرمایه بی‌بدیل ملت ایران است

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود، به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جایگاه والای بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج سرمایه بی‌بدیل ملت ایران است؛ نهادی الهام‌بخش، امیدآفرین و نقش‌آفرین در خلق قدرت ملی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهان.

وحدت باارزش‌ترین محصول ایمان و عمل صالح است

وی با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت ملی تصریح کرد: وحدت، ثمره عقلانیت، دانش، فهم سیاسی و روحِ آراسته به صفا و طهارت است. وحدت باارزش‌ترین محصول ایمان و عمل صالح است و بی‌گمان باران رحمت الهی را بر جامعه نازل می‌کند.

خطیب نماز جمعه تهران مهم‌ترین نماد وحدت را ایستادگی مسئولان در کنار یکدیگر دانست و افزود: باید پیوند دولت و ملت تقویت شود. باید عالمانه و مؤدبانه با یکدیگر گفتگو کنیم. این منطق صریح قرآن است. همه ما باید رئیس‌جمهور محترم و دولت را در گشودن گره‌ها و عبور از تنگناهای کشور یاری کنیم.

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد با تأکید بر ضرورت تقویت عقلانیت، ادب، تواضع و معنویت در جامعه گفت: در فضایی آراسته به اخلاق و هم‌دلی، راه برای مناجات با خداوند، تحکیم رابطه با او و اجابت دعا هموار می‌شود.

وی افزود: اگر دل‌های ما به یکدیگر نزدیک باشد و دغدغه هدایت و سعادت همدیگر را داشته باشیم، رحمت الهی بر جامعه نازل می‌شود.

هشدار نسبت به ناترازی و ضرورت مدیریت مصرف

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره بهره‌وری، یکی از اساسی‌ترین راهکارهای افزایش اقتدار ملی را مدیریت صحیح مصرف دانست و افزود: اگر امروز تصمیم بگیریم منابع خود را درست مصرف کنیم، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند با کمترین ناترازی تصویب و اجرا شود؛ اما این نیازمند اراده‌ای جدی برای جلوگیری از خلق هزینه بدون پشتوانه منابع و مصرف صحیح امکانات کشور است.

وی با انتقاد از سال‌ها صفر بودن نرخ بهره‌وری در ایران گفت: تجربه کشورهای آسیایی نشان می‌دهد ۴۰ درصد رشد اقتصادی آنها ناشی از بهره‌وری است. بهره‌وری سرمایه، نیروی انسانی، سازمان، آموزش، آب، انرژی و حمل‌ونقل، تنها مسیر واقعی پیشرفت کشور است.

ابوترابی‌فرد با اشاره به نقش منفی مصرف بالای سوخت‌های فسیلی در ساختار اقتصاد کشور گفت: نفت و گاز که باید پیشران توسعه باشند، تبدیل به عامل بزرگ شدن دولت، ناکارآمدی دستگاه‌ها، ناترازی بودجه، تورم و ایجاد اقتصاد رانتی شده‌اند؛ علاوه بر اینکه منشأ اصلی آلودگی هوا هستند.

وی با اشاره به گزارش‌های رسمی افزود: حدود ۶۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از سوخت‌های فسیلی است. امسال روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس حدود ۴۰ درصد و برای همه گروه‌ها حدود سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

راهکارهای مقابله با آلودگی هوا

خطیب نماز جمعه چند راهکار فوری را مطرح کرد: ۱- مستندسازی و کمی‌سازی خسارات آلودگی هوا در حوزه سلامت، اقتصاد و محیط زیست؛ خساراتی که برخی برآوردها آن را بیش از ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

۲- بهبود کیفیت سوخت در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و ارتقای سیستم‌های تصفیه به منظور افزایش راندمان تولید برق و کاهش آلاینده‌ها.

۳- توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان شهری به‌عنوان کلیدی‌ترین روش کاهش مصرف سوخت و آلودگی.

وی از اقدامات اخیر دولت در تأمین مالی توسعه مترو و خرید ۱۷۷۰ واگن جدید برای شهرهای بزرگ تقدیر کرد و گفت:

شهرداری تهران نیز با خرید ۳۹۰ اتوبوس برقی و برنامه‌ریزی برای افزودن ۱۱۰ دستگاه دیگر، گام مهمی در تحول ناوگان حمل‌ونقل عمومی برداشته است.

ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رشد چشمگیر تولید انرژی پاک در سال‌های اخیر گفت: طبق اعلام وزیر نیرو، تا پایان سال ۱۴۰۵ میزان تولید انرژی پاک کشور به ۷۰۰۰ مگاوات می‌رسد و حدود ۲۰ درصد برق زمستان از انرژی تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.

وی از رئیس‌جمهور خواست مسئله آلودگی هوا را شخصاً در اولویت قرار دهد و افزود: خودروسازان باید با برنامه‌ریزی اصولی به سمت تولید خودروهای هیبریدی و سپس برقی حرکت کنند تا مصرف سوخت فسیلی به حداقل برسد. این اقدام علاوه بر داشتن هوای پاک و زندگی سالم، موجب جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی می‌شود.