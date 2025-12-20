۶ میلیارد دلار صادرات بنزین؛ ظرفیتی مغفول در مدیریت اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد حسن ابوترابیفرد، صبح شنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران، با اشاره به نقش تعیینکننده مدیریت مصرف و منابع در ثبات اقتصادی کشور، گفت: اگر امروز درآمدهای ارزی ایران حداقل ۱۲ میلیارد دلار بیش از ظرفیت فعلی بود، بدون تردید قیمت ارز بهمراتب پایینتر از نرخهای کنونی قرار میگرفت.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالشهای اقتصادی ریشه در مدیریت نادرست مصرف دارد، افزود: اگر حتی امکان صادرات معادل ۶ میلیون بشکه و حدود ۶ میلیارد دلار بنزین فراهم میشد، این موضوع آثار مستقیم خود را در تقویت اقتصاد و کاهش فشارهای ارزی نشان میداد، اما متأسفانه مدیریت صحیح مصرف در کشور بهدرستی محقق نشده است.
امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: با رفتارهای غیرمعقول و مصرف ناصحیح نمیتوان کشور را اداره کرد و تا زمانی که الگوی مصرف اصلاح نشود، قدرت اقتصادی برای ایران شکل نخواهد گرفت.
ابوترابیفرد ادامه داد: قدرت اقتصادی محصول مدیریت درست منابع، ارتقای بهرهوری و افزایش کارایی است، نه حاصل توزیع رانت؛ این مسیر، تنها راه دستیابی به اقتصاد پایدار و مقتدر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله دهه فجر و ۹ دی، اظهار داشت: امیدواریم برای بزرگداشت شایسته این ایام، از جمله برنامههای پیشبینیشده در تهران و مراسم ۹ دی در میدان امام حسین (ع)، همه ظرفیتهای موجود بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد.
