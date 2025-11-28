به گزارش خبرگزاری مهر سردار احمد کرمی‌اسد، در خصوص راه اندازی مرکز تست سلامت و ایمنی خودرو اظهار داشت: راه‌اندازی این مرکز یک ضرورت حرفه‌ای و ملی بود که باید هرچه سریع‌تر عملیاتی می‌شد. این اقدام، یک الزام فراموش شده بود که با همت دوستان و تلاش مشترک مجموعه وزارت صنعت، سازمان استاندارد و پلیس راهور به انجام رسید و خوشبختانه با حضور ریاست پلیس، فعالیت رسمی مرکز آغاز شد.

وی درباره اهمیت خودرو در وقوع حوادث و تصادفات گفت: اگرچه عامل انسانی بیشترین سهم را در حوادث ترافیکی دارد، اما اگر فرض کنیم نقش عامل انسانی را کنار بگذاریم، بیشترین مسئولیت با خودرویی است که باید شرایط ایمنی کافی برای راننده و سرنشینان ایجاد کند. خودرو باید توانایی کاهش شدت صدمات، حداقل خسارت و ایمنی حداکثری در برخوردها را داشته باشد.

رئیس پلیس راه فراجا به مقایسه وضعیت داخلی با استانداردهای بین‌المللی اشاره کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، ایمنی خودرو یک معیار کلیدی در بازار فروش محسوب می‌شود و خودروها بر اساس ستاره‌ای که میزان ایمنی آنها تعیین می‌کند، رتبه‌بندی می‌شوند. این اقدام هم به کاربران کمک می‌کند تا خودروهای ایمن‌تری انتخاب کنند و هم به خودروسازان فرصت رقابت در تولید محصولات با کیفیت بالاتر را می‌دهد.

سردار کرمی‌اسد با ارائه تحلیل آماری تصادفات گفت: در کشور ما بیشترین فراوانی خودروهای متردد مربوط به محصولات داخلی است. تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد تصادفات جرحی و فوتی نیز با خودروهای داخلی مرتبط هستند. این آمار اهمیت راه‌اندازی مرکز تخصصی تست سلامت و ایمنی خودرو را به وضوح نشان می‌دهد.

وی درباره نقش مرکز در ارتقای ایمنی خودروها توضیح داد: این مرکز با تست و تحلیل خودروها، به کاربران اطمینان می‌دهد که سطح ایمنی خودروهای انتخابی‌شان مناسب است. همچنین شرکت‌های خودروساز می‌توانند با دریافت بازخوردهای علمی مرکز، نقص‌ها و ایرادات محصولات خود را اصلاح کنند. افزایش کیفیت خودروها نه تنها رقابت سالم در بازار را افزایش می‌دهد، بلکه تأثیر مستقیمی در کاهش خسارت و صدمات جاده‌ای خواهد داشت.

سردار کرمی‌اسد درباره تأثیر مرکز بر کاهش حوادث و تلفات افزود: با تحلیل دقیق داده‌های مرکز، خودروهای ایمن قادر خواهند بود نقص‌های دیگر مانند رفتار راننده، شرایط جاده و عوامل محیطی را تا حد زیادی جبران کنند و شدت برخوردها را کاهش دهند. پیش‌بینی می‌کنیم که آغاز فعالیت مرکز بتواند منجر به کاهش تقریبی ۵۰ درصد تصادفات و تلفات جاده‌ای شود.

وی گفت: افزایش کیفیت و ایمنی خودروها می‌تواند کاهش قابل توجهی در خسارات و صدمات جاده‌ای ایجاد کند.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان ضمن تبریک به تمامی دست‌اندرکاران راه‌اندازی مرکز، افزود: امیدوارم این مرکز به عنوان یک الگوی حرفه‌ای و پیشرفته در حوزه ایمنی خودرو در خاورمیانه عمل کند و الگوی سایر کشورهای منطقه قرار گیرد و منجر به افزایش سلامت و امنیت کاربران جاده‌ای شود.