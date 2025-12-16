به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، صبح سه شنبه در آئین گشایش اولین مرکز آزمون تصادف و ایمنی خودرو در کشور که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: کاهش ۱۰ درصدی تلفات سالانه جاده‌ای تکلیف قانونی است.

وی افزود: برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها با «رویکردی مبتنی بر سیستم ایمن» در کمیسیون ایمنی راه‌ها تصویب و از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

فرزانه صادق، گفت: امروز در آستانه گامی تاریخی و زیرساختی در مسیر تحقق ایمنی و حفظ جان انسان‌ها ایستاده‌ایم.

وی افتتاح این مرکز را که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شده، «طلوع یک عزم ملی» و «نقطه عطفی» در تحولی نظام‌مند برای مهار یکی از دردناک‌ترین چالش‌های کشور توصیف کرد.

به گفته این مقام مسئول، این مرکز «ابزاری قدرتمند برای ارتقای کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی» خواهد بود و زمینه‌ساز استقرار یک نظام مؤثر آزمون برخورد خودرو است.

صادق همچنین از تلاش برای تصویب «الزام قانونی انجام آزمون‌های برخورد فیزیکی استاندارد» برای کلیه خودروهای جدید پیش از دریافت مجوز تولید خبر داد.

بر اساس گزارش‌ها، این مرکز مجهز به تجهیزات پیشرفته برای شبیه‌سازی و ارزیابی انواع خودرو در شرایط مختلف تصادف است.

انتظار می‌رود با ارائه گزارش‌های تخصصی، مسیر بهبود طراحی و استانداردهای ایمنی به تولیدکنندگان داخلی نشان داده شود.

این پروژه گامی در راستای تقویت زیرساخت‌های ایمنی خودرو در کشور ارزیابی می‌شود و مقامات امیدوارند تأثیر مستقیمی بر کاهش تلفات جاده‌ای داشته باشد.