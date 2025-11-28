  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

امضای یادداشت تفاهم میان وزارت امور خارجه و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

معاون وزیر امور خارجه در دیدار با مدیرکل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، یادداشت تفاهمی به منظور گسترش و اجرای فعالیت‌های مشترک امضا و تبادل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و «پیِر کران‌بویل» مدیرکل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو یادداشت تفاهمی با هدف تقویت گفت‌وگو و همکاری در حوزه‌های مورد علاقه مشترک، از جمله آموزش و پژوهش در زمینه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، سیاست‌گذاری بشردوستانه، دیپلماسی سلامت، صلح و امنیت و سایر حوزه‌های مرتبط به امضا کردند.

هدف اصلی از این همکاری، ارتقای فهم و احترام بیشتر نسبت به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ایجاد زمینه‌های گسترده‌تر برای تعاملات تخصصی و عملیاتی میان دو طرف بوده است.

کد خبر 6670731
هادی رضایی

