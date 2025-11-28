  1. استانها
قربان نژاد: ستاره‌های صحنه، جشنواره ای برای همه مردم است

کرمان- دبیرکل ششمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه گفت: عموم مردم می‌توانند به‌صورت رایگان در سانس‌های متعدد جشنواره ستاره های صحنه شرکت کرده و در رأی‌ گیری مردمی مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد قربان‌نژاد، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جشنواره بین المللی ستاره‌های صحنه برای همه مردم طراحی شده است، درباره نحوه برگزاری این رویداد گفت: این جشنواره پنج بخش نمایش میان‌پرده کودک، نمایش میان‌پرده کمدی، استند آپ کمدی، خوانندگان و مجریان صحنه دارد که هر پنج بخش در حضور داوران رقابتی برگزار می‌شود؛ اما به‌جز بخش مجریان، چهار بخش دیگر اجرای مردمی هم دارند.

وی افزود: در چهار بخش استند آپ کمدی، خوانندگان، نمایش کودک و نمایش کمدی، یک برگزیده مردمی نیز معرفی می‌شود که اجراهای مردمی در سالن موسیقی تالار فرهنگ و هنر، در شش سانس شامل پنجشنبه شب، جمعه صبح، جمعه ظهر، جمعه عصر، جمعه شب و شنبه صبح برگزار خواهد شد.

دبیرکل جشنواره ستاره‌های صحنه با بیان اینکه بخش کودک علاوه بر اجرای رقابتی در تالار فرهنگ و هنر، در سه فرهنگسرای کوثر، جان‌جهان و ماه بنی‌هاشم نیز ۱۰ سانس اجرای مردمی خواهد داشت، گفت: در مجموع ۱۰ سانس برنامه کودک مردمی و چهار سانس رقابتی پنج‌ساعته داریم که با احتساب سانس‌های مردمی سالن اصلی، حدود ۲۰ سانس اجرای جشنواره برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رویدادهای جانبی جشنواره افزود: کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه صنایع‌دستی و برنامه‌های مکمل دیگر نیز برای استفاده عموم مردم و مهمانان استان کرمان تدارک دیده شده است.

قربان نژاد، درباره شیوه رأی‌دهی گفت: رأی داوران تخصصی و بر اساس فرم‌های ارزیابی است، اما مردم بعد از تماشای هر اجرا، کد شرکت‌کننده را به سامانه پیامکی اعلام‌شده ارسال می‌کنند و در نهایت کسی که بیشترین رأی مردمی را داشته باشد، برگزیده مردمی خواهد بود.

وی درباره زمان‌بندی اجراها نیز اعلام کرد: جمعه هفتم آذر از ساعت ۹:۳۰ صبح هم بخش مردمی در سالن موسیقی تالار فرهنگ و هنر و هم بخش رقابتی در سالن نمایش تالار فرهنگ و هنر آغاز شده است و روز شنبه نیز فقط صبح اجرا داریم و شنبه شب، هشتم آذر ساعت ۱۸:۳۰ آئین اختتامیه برگزار خواهد شد.

قربان نژاد، با دعوت از مردم کرمان برای حضور در این رویداد، با بیان اینکه جشنواره ستاره‌های صحنه، برای همه مردم ایران و برای انسجام ملی و نشاط اجتماعی است، گفت: بهترین‌های ۳۰ استان کشور و شرکت‌کنندگانی از ۱۵ کشور در بخش مجریان و راویان فرهنگ حضور دارند.

