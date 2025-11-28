به گزارش خبرنگار مهر، صمد قرباننژاد، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جشنواره بین المللی ستارههای صحنه برای همه مردم طراحی شده است، درباره نحوه برگزاری این رویداد گفت: این جشنواره پنج بخش نمایش میانپرده کودک، نمایش میانپرده کمدی، استند آپ کمدی، خوانندگان و مجریان صحنه دارد که هر پنج بخش در حضور داوران رقابتی برگزار میشود؛ اما بهجز بخش مجریان، چهار بخش دیگر اجرای مردمی هم دارند.
وی افزود: در چهار بخش استند آپ کمدی، خوانندگان، نمایش کودک و نمایش کمدی، یک برگزیده مردمی نیز معرفی میشود که اجراهای مردمی در سالن موسیقی تالار فرهنگ و هنر، در شش سانس شامل پنجشنبه شب، جمعه صبح، جمعه ظهر، جمعه عصر، جمعه شب و شنبه صبح برگزار خواهد شد.
دبیرکل جشنواره ستارههای صحنه با بیان اینکه بخش کودک علاوه بر اجرای رقابتی در تالار فرهنگ و هنر، در سه فرهنگسرای کوثر، جانجهان و ماه بنیهاشم نیز ۱۰ سانس اجرای مردمی خواهد داشت، گفت: در مجموع ۱۰ سانس برنامه کودک مردمی و چهار سانس رقابتی پنجساعته داریم که با احتساب سانسهای مردمی سالن اصلی، حدود ۲۰ سانس اجرای جشنواره برگزار میشود.
وی با اشاره به رویدادهای جانبی جشنواره افزود: کارگاههای آموزشی، نمایشگاه صنایعدستی و برنامههای مکمل دیگر نیز برای استفاده عموم مردم و مهمانان استان کرمان تدارک دیده شده است.
قربان نژاد، درباره شیوه رأیدهی گفت: رأی داوران تخصصی و بر اساس فرمهای ارزیابی است، اما مردم بعد از تماشای هر اجرا، کد شرکتکننده را به سامانه پیامکی اعلامشده ارسال میکنند و در نهایت کسی که بیشترین رأی مردمی را داشته باشد، برگزیده مردمی خواهد بود.
وی درباره زمانبندی اجراها نیز اعلام کرد: جمعه هفتم آذر از ساعت ۹:۳۰ صبح هم بخش مردمی در سالن موسیقی تالار فرهنگ و هنر و هم بخش رقابتی در سالن نمایش تالار فرهنگ و هنر آغاز شده است و روز شنبه نیز فقط صبح اجرا داریم و شنبه شب، هشتم آذر ساعت ۱۸:۳۰ آئین اختتامیه برگزار خواهد شد.
قربان نژاد، با دعوت از مردم کرمان برای حضور در این رویداد، با بیان اینکه جشنواره ستارههای صحنه، برای همه مردم ایران و برای انسجام ملی و نشاط اجتماعی است، گفت: بهترینهای ۳۰ استان کشور و شرکتکنندگانی از ۱۵ کشور در بخش مجریان و راویان فرهنگ حضور دارند.
