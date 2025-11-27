حسین اسحاقی: کرمان در حال تبدیل شدن به استانی رویداد محور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، پنجشنبه شب در آئین افتتاحیه ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه در تالار فرهنگ و هنر کرمان، گفت: تا پایان سال بیش از ۱۲ برنامه و جشنواره ملی دیگر در استان کرمان برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به روند شکل‌گیری این دوره از جشنواره گفت: حدود دو ماه و نیم قبل که صمد قربان نژاد، دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه، موضوع برگزاری این جشنواره را مطرح کردند، با برگزاری اولین جلسه در استانداری، شرایط لازم فراهم شد تا امروز بتوانیم برنامه خوبی را رقم بزنیم.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اظهار داشت: جا دارد از استاندار فرهنگ دوست کرمان نیز برای حمایت از حوزه فرهنگ و هنر استان تشکر کنم و سال «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» را پیش رو داریم که برنامه‌های ویژه‌ای در دست تهیه داریم تا بتوانیم کرمان را ابتدا به ایران و سپس به جهان معرفی کنیم.



وی همچنین با خیرمقدم به داوران جشنواره متشکل از هنرمندان مطرح کشوری و ابلاغ سلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: افتخار ماست که در خدمت هنرمندان بزرگ کشور هستیم و از اصحاب رسانه نیز که فرایند و خروجی جشنواره را مخابره می‌کنند، تشکر می‌کنم.

گفتنی است مرحله نهایی رقابت هنرمندان ایرانی و خارجی از ۳۱ استان و ۱۵ کشور جهان در پنج بخش مجریان صحنه (بین‌المللی)، خوانندگان صحنه، استندآپ کمدی، نمایش میان پرده کمدی و نمایش میان پرده کودک از ششم تا هشتم آذرماه در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار می‌شود و این رویداد بخش‌های جنبی و مردمی نیز دارد.