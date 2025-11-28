ادای احترام هنرمندان ایران و ۱۵ کشور جهان به مقام سپهبد شهید سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان ایرانی و خارجی حاضر در ششمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه، صبح جمعه با حضور در گلزار بین المللی شهدای شهر کرمان به مقام شامخ شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدا ادای احترام کردند.

این هنرمندان از ۳۰ استان ایران و ۱۵ کشور جهان بودند که با همراهی حسین اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و صمد قربان‌نژاد، دبیرکل جشنواره، با آرمان‌های شهدای دفاع مقدس، حادثه تروریستی کرمان و شهدای جنگ ۱۲ روزه تجدید میثاق کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در جمع این هنرمندان، با اشاره به اجرای برنامه راهبردی استاندار کرمان مبنی بر لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵، گفت: هنرمندان می‌توانند سفیران کرمان در کشورهای خود باشند.

وی افزود: معرفی کرمان به سایر کشورهای جهان می‌تواند ظرفیت‌هایی فرهنگی، هنری و گردشگری موجود را به نمایش بگذارد و هنرمندان می‌توانند در این راستا نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: در این دوره از جشنواره کارت مغناطیسی هوشمند با ترجمه به شش زبان زنده دنیا برای میهمانان خارجی و گردشگران نیز تدارک دیده شده است تا افراد در هر جای دنیا با اسکن بارکد کارت بتوانند کرمان را معرفی کنند.

شایان ذکر است، در این دوره از جشنواره هنرمندانی از کشورهای آذربایجان، نیجریه، روسیه، چین، تانزانیا، عراق، لبنان، فلسطین، پاکستان، ترکیه، یمن، هند، سودان، مالاوی و افغانستان حضور دارند.