به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدیلائینی در خطبههای نماز جمعه ساری در سخنانی با اشاره به جایگاه تقوا در سبک زندگی اسلامی، مردم را به پرهیزکاری و دوری از امور حرام دعوت کرد.
وی تأکید کرد انسان باتقوا کسی است که در زندگی خود بر فرمان الهی ثابتقدم بماند و خیر و نفعرسانی به دیگران را سرلوحه رفتار اجتماعی قرار دهد.
نماینده ولیفقیه با بیان اینکه همه انسانها «عیالالله» هستند و روزیرسان حقیقی خداوند است، افزود: محبوبترین افراد نزد پروردگار کسانیاند که بیشترین نفع را به خلق میرسانند.
وی این روحیه نفعرسانی را مصداق همگرایی، همبستگی و دوری از تفرقه دانست و بسیج را نمونه عینی چنین رویکردی معرفی کرد.
نقش آفرینی بسیج در حوادث مختلف
آیت الله لائینی با اشاره به نقشآفرینی بسیج در حوادث طبیعی، جبهههای امنیتی و عرصه سلامت، بسیج را «درخت پربار خدمت» توصیف کرد و گفت: در بحرانهایی مانند سیل و زلزله، همهگیری کرونا و رخدادهای امنیتی، بسیجیان پیش از همه در میدان حضور دارند.
آیتالله محمدیلائینی همچنین با تبریک روز هفتم آذر و گرامیداشت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاشها و ایثارگریهای این نیرو در دفاع از مرزهای آبی کشور تقدیر کرد و افزود: امنیت کشور مرهون مجاهدت این نیروهای مؤمن و توانمند است.
نماینده ولی فقیه در مازندران از حضور فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی نوشهر و امیرآباد در مراسم قدردانی کرد و در ادامه از عملکرد اداره آموزشوپرورش ناحیه یک ساری، بسیج حقوقدانان و سایر دستگاههای حاضر در مراسم قدردانی نمود و یاد شهیدان شاخصی همچون فخریزاده، شهریاری، احمد کشوری و شهید مدرس را گرامی داشت.
مجلس مردمیترین نهاد نظام اسلامی است
نماینده ولیفقیه با اشاره به نامگذاری سالروز شهادت آیتالله مدرس بهعنوان روز مجلس، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی مردمیترین نهاد نظام است و باید قدر آن دانسته شود.
وی تأکید کرد انتظار میرود نمایندگان با روحیه بسیجی، منافع ملت و مصالح کشور را بر هر موضوع دیگری مقدم بدارند.
آیتالله محمدیلائینی همچنین به اهمیت قانون اساسی اشاره کرد و از تلاشهای شهید آیتالله بهشتی و اعضای خبرگان تدوین قانون اساسی یاد کرد.
وی با اشاره به ۱۲ آذر، روز جهانی معلولان، خدمترسانی به معلولان را وظیفهای انسانی و دینی برشمرد و خواستار فراهمسازی امکانات شهری، حملونقل و دسترسی مناسب برای این قشر شد.
امام جمعه ساری با انتقاد از عدم استقبال مسئولان از تیم فوتبال قطع عضو که بهتازگی قهرمان آسیا شده است، این موضوع را «تأسفبرانگیز» دانست و خواستار توجه بیشتر به افتخارآفرینان معلول شد.
نماینده ولیفقیه در مازندران در ادامه به بیانات اخیر رهبر انقلاب اسلامی در پایان هفته بسیج اشاره کرد و گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، علیرغم برنامهریزیهای طولانیمدت، شکست خوردند و این پیروزی مرهون لطف الهی و وحدت ملت ایران است.
وی هشدار داد هرگونه شیطنت دوباره دشمنان، با شکست دیگری مواجه خواهد شد.
آیت الله لائینی سه توصیه مهم رهبر معظم انقلاب را نیز یادآور شد: حفظ اتحاد ملی و حمایت از دولت خدمتگزار، پرهیز از اسراف در مصرف منابعی مانند برق، گاز، آب و غذا، و تقویت معنویت از طریق ارتباط با خداوند.
اجرای قانون هوای پاک ضروری است
آیتالله محمدیلائینی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آتشسوزی گسترده اخیر در جنگلهای الیت چالوس، از تلاشهای استاندار، نیروهای امدادی، آتشنشانی و گروههای مردمی قدردانی کرد و گفت: این حوادث نشان میدهد در برخی حوزهها ترک فعلهایی در گذشته رخ داده است.
وی اجرای کامل قانون هوای پاک را از ضرورتهای کشور دانست و افزود: اگر این قانون طی دو دهه گذشته بهطور جدی اجرا میشد، امروز شاهد مشکلات گسترده آلودگی هوا در کلانشهرها نبودیم.
