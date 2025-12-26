مدیریت بحران بدون نوسازی تجهیزات کارآمد نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر جمعه در دیدار مدیرکل و معاونان مدیریت بحران مازندران، با اشاره به اهمیت آمادگی همهجانبه در مواجهه با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، اظهار کرد: بسیاری از بحرانها از غفلتهای کوچک آغاز میشود اما در صورت نبود برنامهریزی و مدیریت صحیح، به خسارتهای گسترده انسانی و مالی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به وقوع دهها مورد آتشسوزی در جنگلهای مازندران و تجربههای تلخ حوادثی همچون زلزله بم، افزود: ساختوسازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها، رها شدن درختان شکسته در عرصههای جنگلی و ضعف در نظارت بر کیفیت ساختمانها، از عوامل اصلی تشدید بحرانهاست که باید با آنها برخورد جدی حقوقی و قضائی صورت گیرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران، ایجاد سامانههای هشدار سریع در حوزههایی مانند سیلاب، آتشسوزی و مخاطرات جوی را ضروری دانست و گفت: اطلاعرسانی بهموقع میتواند نقش تعیینکنندهای در نجات جان مردم و کاهش میزان خسارات داشته باشد.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه با انتقاد از فرسودگی تجهیزات امدادی و عملیاتی، تصریح کرد: ابزارها و امکانات قدیمی پاسخگوی بحرانهای پیچیده امروز نیست و کشور نیازمند توسعه تجهیزات مدرن امداد و نجات، اطفای حریق هوایی و تأمین اعتبارات پایدار در این حوزه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش مطالبهگری ستادهای مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: مسئولان این حوزه باید با جدیت پیگیر تأمین منابع و امکانات باشند تا در زمان بروز حوادث، کشور بتواند با آمادگی و اقتدار عمل کند.
