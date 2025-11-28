امام جمعه هشتبندی: آمریکا شریک جرم رژیم صهیونیستی در غزه است

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهورهشتبندی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به برنامه تشییع و تدفین پیکر شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس در هشتبندی در چهارشنبه هفته آینده؛ عنوان کرد: امینت و آرامش حاکم در کشور مرهون رشادت‌ها و جانفشانی ها شهدا است.

وی افزود: تکریم و بزرگداشت شهدا رسالت همگانی است و شهدا بر گردن همه ما حق دارند.

امام جمعه هشتبندی، خاطرنشان کرد: در روز چهارشنبه هفته آینده منطقه توکهور وهشتبندی میزبان شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس خواهد بود.

وی تصریح کرد: پیکر مطهر شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه داوزدهم آذر از محل مسجد جامع هشتبندی بر دستان مردم ولایت مدار منطقه توکهور وهشتبندی تا بانک کشاورزی به صورت با شکوهی تشییع خواهد شد.

سید علی پور حسینی، اظهار داشت: پیکر شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس پس از تشییع باشکوه بر دستان مردم به صورت خودرویی تا روستای عشایری امام آباد هشتبندی بدرقه و در این روستا تدفین خواهد شد.

امام جمعه هشتبندی با اشاره به بیانات مهم اخیر مقام معظم رهبری خاطرنشان، کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمود ایران با تکیه بر مردم خود آمریکا و اسرائیل را در تهاجم ۱۲ روزه شکست داد و رسوا کرد.

وی گفت: آمریکا و اسرائیل در تهاجم وحشیانه خود به ایران به هیچ کدام از اهداف خود همانطور که مقام معظم رهبری فرمود دست نیافتند و در جهان منزوی شدند.

سید علی پور حسینی، تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمود آمریکا شریک جرم اسرائیل در غزه است و همراه با رژیم غاصب صهیونیستی به منفور ترین دولت‌های تروریستی جهان تبدیل شده اند.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر دعا و تزرع به درگاه الهی برای گشوده شدن درهای رحمت به ویژه نزول باران داشتند و همه ما باید در این رابطه به درگاه الهی متوسل شویم.