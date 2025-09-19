طرح جامع شهر هشتبندی تصویب شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تبریک فرا رسیدن ایام دفاع مقدس هشت ساله عنوان کرد: دفاع مقدس هشت ساله دوران درخشان انقلاب اسلامی ایران بود و ضروری است نسل جوان با رشادت‌های شهدا و رزمندگان در آن دوران آشنا شوند.

وی افزود: در جنگ هشت ساله دفاع مقدس ایران با همه ابر قدرت‌های شرق و غرب مبارزه کرد و شهدا با جانفشانی‌های خود اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمنان بی افتاد.

امام جمعه توکهور وهشتبندی با اشاره به اجلاس سران کشورهای اسلامی خاطرنشان، کرد: سران برخی کشورهای اسلامی بجای کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین ضروری است در مقابل وحشی‌گری های صهیونیست‌ها علیه مردم بی دفاع غزه بی ایستند و از این مردم بی دفاع و مظلوم به صورت همه‌جانبه حمایت کنند.

وی با اشاره به بازگشایی برخی معابر در شهر هشتبندی با همکاری مردمی، تصریح کرد: بازگشایی برخی معابر در شهر هشتبندی توسط شهرداری با همکاری مردم در رفع معارضات اقدامی ارزشمند است و ضروری است این تعامل و همراهی برای توسعه و آبادانی شهر هشتبندی تداوم یابد.

وی با انتقاد از تأخیر طولانی در تصویب طرح جامع شهر هشتبندی، افزود: تأخیر طولانی در تصویب طرح جامع شهر هشتبندی موجب قفل شدن روند توسعه شهر شده است و ساخت و سازهای مردم را با مشکلات بسیاری همراه کرده است.

امام جمعه توکهور وهشتبندی، گفت: تسریع در تصویب طرح جامع شهر هشتبندی مطالبه چندین ساله مردم است و ضروری است دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تسریع در تصویب طرح جامع اقدام کنند تا زمینه رشد و توسعه شهر هشتبندی و کاهش مشکلات مردم و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی بیش از پیش مهیا شود.