پرونده‌ «مستندسازی شخصی» روی میز «نردبان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، دویست و هفتاد و چهارمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» جمعه ۷ آذر روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
هادی شریعتی فیلمساز مستند، مهمان این قسمت از «نردبان» است و در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره تجربههای فیلمسازی خود از ساخت فیلمهای مستند شخصی و خانوادگی سخن میگوید و مروری بر فیلم مستند «سارا» دارد.
هادی شریعتی، فیلمساز مستند و دانش آموخته انجمن سینمای جوانان ایران است. از جمله فیلمهای کوتاه داستانی و مستند وی میتوان به «فصل تگرگ»، «صدای آشنا»، «آخرین پنجشنبه سال»، «پیغامبر»، «طعم تلخ آزادی»، «رقص آفتاب»، «نقش چالشتر»، «گره عشق»، «آت اوغلان» و «سایه سلطان» اشاره کرد. او همچنین فیلمهای سینمایی «لباسی برای خدمت» و «در میان امواج» را کارگردانی کرده است.
فیلم مستند «سارا»، روایتی متفاوت و دیدنی از زندگی دختر بچه کمبینایی است که توسط پدر فیلمسازش تصویر و در قالب یک فیلم مستند که هم جنبه هنری و هم جنبه فرهنگی آموزشی دارد، به نمایش درآمده است.
در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، اصغر احمدپور در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره «امر واقع» صحبت میکند و کارنامه هنری دیوید انسلم کیفر، نقاش و مجسمهساز آلمانی را مرور میکند. همچنین ۲ فیلم مستند درباره این هنرمند مرور میشود.
انسلم کیفر از هنرمندان آلمانیِ پس از جنگ جهانی دوم است که در مسیر هنر معاصر بینالمللی کار میکند و استاد «نقاشی یادبود» است.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.
این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۱۲ شب و ۱۴:۳۰ روز بعد است.
