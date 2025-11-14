به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «نردبان»، دویست و هفتاد و دومین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۲۳ آبان روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
این قسمت از برنامه به بهانه پویش «ایران جان»، مروری بر سینمای مستند استان خراسان جنوبی دارد و میزبان ۲ فیلمساز این خطه می شود.
هادی ثابت و صادق دهقانی، فیلمسازان مستند اهل خراسان جنوبی، ۲ مهمان این قسمت از «نردبان» هستند؛ هادی ثابت در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره خراسان جنوبی و فیلمبرداری و کارگردانی در سینمای مستند سخن میگوید و صادق دهقانی نیز درباره تجربه خود از ساخت مجموعه مستند مفاخر خراسان جنوبی صحبت میکند.
در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، برشی از فیلم مستند «تا به بیرجند» به کارگردانی سید مانی میرصادقی روی آنتن میرود.
این فیلم مستند، نگاهی به طبیعت و ویژگیهای حیات وحش منطقه بیرجند در خراسان جنوبی دارد.
در بخش کتاب مستند نیز آثار ترجمه و تالیف حمیدرضا احمدی لاری درباره «سینما» مرور میشود.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.
این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ۱۴:۳۰ است.
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