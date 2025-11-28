  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

داستان زندگی بنیان‌گذار یک کارخانه معروف در «کافه مستند»

داستان زندگی بنیان‌گذار یک کارخانه معروف در «کافه مستند»

در جدیدترین قسمت از برنامه «کافه مستند»، مستند «خودکار»، به کارگردانی محمد ثقفی با موضوع داستان زندگی علی اکبر رفوگران، پدر نوشت‌افزار ایران، نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، بیست‌ودومین قسمت از برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «خودکار»، به کارگردانی محمد ثقفی اختصاص دارد و پس از نمایش این اثر، میز نقدوبررسی با حضور محسن یزدی به عنوان مجری، سعید سبحانی منتقد و همچنین کارگردان اثر برپا می‌شود.

این قسمت جمعه ۷ آذر ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه افق می‌رود و تکرار آن روز بعد شنبه ساعت ۱۴ پخش می‌شود.

مستند «خودکار»، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج، داستان زندگی علی اکبر رفوگران است که از جوانی کار کرده و به عنوان پدر نوشت‌افزار ایران و بنیان‌گذار کارخانه بیک در کشور شناخته می‌شود.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «تدوین، فقط پس از اتمام تولید» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود و تکرار آن شنبه ساعت ۱۴ است.

کد خبر 6670658
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها