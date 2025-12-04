پرونده فیلم های مستند آرشیوی در شبکه مستند باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، دویست و هفتاد و پنجمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، جمعه ۱۴ آذر روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
مرتضی پایهشناس فیلمساز مستند، مهمان این قسمت از «نردبان» است و در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره ساخت فیلمهای مستند آرشیوی و گردآوری سخن گفته و تجربه خود از ساخت فیلم مستند «آبراه کوچکی در میان هور» را که در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارد، بیان میکند.
مرتضی پایهشناس از فیلمسازان نام آشنای سینمای مستند است که فیلمهای مختلفی را کارگردانی کرده است. از جمله فیلمهای مستند وی میتوان به «گلوله باران» و «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه» اشاره کرد.
این هنرمند برای ساخت فیلم مستند «گلوله باران» برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره «سینماحقیقت» شد. ضمن اینکه وی امسال در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با فیلم مستند «آبراه کوچکی در میان هور» حضور دارد.
در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، برشهایی از فیلم مستند «آبراه کوچکی در میان هور» روی آنتن میرود.
آریان عطارپور نیز با بسته پیشنهادی فیلم مستند به «نردبان» میآید. در بخش «و اینک مستند» نیز بخش دوم کارنامه هنری کن لوچ، فیلمساز انگلیسی مرور میشود.
بخش «عکس مستند» نیز مروری بر آثار هنری الکس وب با موضوع «احساسات خیابان» دارد و کن برنز در کارگاه تجربه این هفته «نردبان» از تجربیات خود در عرصه فیلمسازی مستند میگوید.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود.
نظر شما