واکنش ها به حضور نماینده بویراحمد در منزل قاتل پزشک یاسوجی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اجرای حکم قاتل مرحوم دکتر مسعود داوودی که سال گذشته بیگناه با سلاح گرم در یاسوج به قتل رسید، نماینده مردم دنا، بویراحمد و مارگون جهت عرض تسلیت و دلجویی به منزل قاتل قصاص شده رفت.
این اقدام وی با اعتراضات زیادی در جامعه پزشکی مواجه شد که در همین رابطه سازمان نظام پزشکی نامهای خطاب به ریاست مجلس برای رسیدگی به این اقدام ارسال کرد.
محمد رئیسزاده، رئیسکل سازمان، در نامهای که به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارسال کرد، اقدام بهرامی را مغایر با شأن نهاد قانونگذاری دانست.
در نامه رئیس زاده تاکید شده که چنین رفتاری میتواند احساس امنیت شغلی و روانی پزشکان را تحت تأثیر قرار دهد.
در بخشهایی از این نامه آمده: پس از اجرای حکم قانونی و عادلانه قاتل مرحوم دکتر مسعود داوودی، پزشک خدوم و فداکار که در یاسوج به طرز دلخراشی به قتل رسید، انتشار برخی تصاویر و گزارشها مبنی بر حضور یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در منزل قاتل و ابراز همدردی با عامل این جنایت هولناک موجب جریحهدار شدن عمیق احساسات جامعه پزشکی و افکار عمومی شده است.
وی همچنین هشدار داده که انتشار عمومی این تصاویر، علاوه بر رنجش جدی خانواده دکتر داوودی، این نگرانی را ایجاد کرده است که «ملاحظات و مناسبات محلی» میتواند بر حدود مسئولیتهای قانونی و اخلاقی مسئولان سایه بیفکند؛ موضوعی که از نگاه وی «برای شأن مجلس و امنیت روانی جامعه پزشکی زیانبار» است.
رئیسزاده یک هفته پیش از این نامه نیز در ۲۳ آبانماه، همزمان با سالگرد قتل دکتر داوودی، در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار پیگیریهای تکمیلی پرونده و «تضمین امنیت شغلی و جانی» پزشکان شده بود.
دفتر این نماینده مجلس اما با صدور بیانیهای اعلام کرد: این دیدار کاملاً در چارچوب یک اقدام انسانی و اجتماعی انجام شد و هیچ ارتباطی با حمایت یا تأیید عمل خلاف قانون نداشته و ندارد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده: پس از هر واقعه تلخ، اگر عکسالعملها به سمت تقابل طایفهای، نفرتافزایی و انگزنی جمعی رود، جامعه دچار فرسایش اعتماد و تضعیف سرمایه اجتماعی میشود. اقدام نماینده در چارچوب «مدیریت بحران اجتماعی» و «پیشگیری از سرایت منازعات» بوده است تا از شعلهور شدن نقاط کوچکِ کینه جلوگیری شود و نگذارد حادثهای واحد به بحرانهای طولانیمدت تبدیل گردد.
در بخش پایانی این بیانیه تاکید شده: شفافسازی مخاطرات اجتماعی هرگونه دوقطبیسازی و اطلاعرسانی مستمر به افکار عمومی یکی از وظایف نمایندگان میباشد و تعامل با مراجع قضائی و امنیتی جهت تضمین حفظ کرامت و حقوق شهروندی همهٔ افراد باید در نظر گرفته شود.
محمد بهرامی در واکنش به انتشار تصویری از حضورش در منزل خانواده قاتل پزشک یاسوجی، گفت: هدف من از این دیدار، جلوگیری از تکرار تنش و شنیدن دغدغههای خانوادهای بود که خود را در فرآیند قانونی پرونده، بی حق میدیدند.
و با اشاره به اینکه این دیدار به معنای تسلیت گفتن به آنان نبوده است، افزود: آنان ادعا داشتند پس از فوت فرزندشان در بیمارستان، ابتدا تقصیر متوجه بیمارستان تشخیص داده شد، اما در مرحله نهایی، ادعای آنان رد شد.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از وقوع قتل دکتر داوودی، خانوادهٔ انصاری میخواستند با خانوادهٔ پزشک دیدار کرده و رضایت بگیرند، اما مدعی هستند دانشگاه علوم پزشکی مانع این کار شده است.
وی با بیان اینکه برای پیشگیری از فجایع بعدی به خانه آنان رفته، افزود: آنان از اینکه در زمان قصاص، فرصت روبرو شدن با خانواده دکتر داوودی را نیافتند نیز گلایه داشتند.
کارشناسان معتقدند مسئولان باید از رفتاری که اذهان عمومی را تحریک و موجب ایجاد دو قطبی میشود پرهیز کنند.
بنا براین گزارش، ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۳ بود که دکتر داودی به طرز فجیعی در یاسوج به قتل رسید و قاتل او پس از ارتکا به قتل در صفحه اینستاگرام خود تصویری از خود به همراه اسلحه و چاقو منتشر کرد و رسماً به قتل این پزشک اقرار کرد.
قاتل یک سال بعد در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ به دار مجازات آویخته شد.
