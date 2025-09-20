توزیع تجهیزات ورزشی و اقلام بهداشتی بین مدارس کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه مراسم توزیع تجهیزات ورزشی و اقلام بهداشتی بین مدارس ۱۳ شهرستان و منطقه با حضور مسئولانکهگیلویه و بویراحمد در یگی از مدارس شهر یاسوج برگزار شد.

در ابتدای این مراسم نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورزش نقش مهمی در سلامت جسم و روح دانش‌آموزان دارد و تأثیر مستقیم بر فرآیند یادگیری آنان دارد، توزیع تجهیزات ورزشی را اقدامی ارزشمند و امیدآفرین توصیف کرد.

محمد بهرامی افزود: در برخی مدارس حتی امکانات اولیه ورزشی مانند توپ برای بازی دانش‌آموزان وجود ندارد، بنابراین توجه ویژه به مناطق محروم به‌ویژه کهگیلویه بزرگ، بخش مارگون و بخشی از شهرستان دنا ضروری است.

وی همچنین بر توسعه همزمان فضاهای آموزشی و ورزشی تأکید کرد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های ورزشی و آموزشی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان می‌تواند انگیزه و امید را در دانش‌آموزان تقویت کند.

در این آئین اعلام شد که علاوه بر تجهیزات ورزشی، اقلام بهداشتی به ارزش نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان نیز بین مدارس استان توزیع خواهد شد که این امکانات در قالب کاروانی به مدارس منتقل و در ورودی مدارس مستقر شد تا دسترسی همه دانش‌آموزان به این امکانات تضمین شود.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش این اقدامات در ارتقای عدالت آموزشی و تقویت نشاط و امید دانش‌آموزان گفت: امیدواریم این برنامه مایه خیر و برکت برای جامعه دانش‌آموزی استان باشد و بتوانیم در کنار آموزش و پرورش، گام‌های مؤثر و عملی در حوزه ورزش و سلامت دانش‌آموزان برداریم.

توزیع تجهیزات ورزشی نویدبخش سال تحصیلی با نشاط برای دانش‌آموزان است

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد هم در آئین توزیع تجهیزات ورزشی بین مدارس ۱۳ شهرستان و منطقه استان در قالب «کاروان مهر با نشاط» گفت: توزیع این تجهیزات اقدامی بی‌سابقه است که سلامت جسم و روح دانش‌آموزان را تقویت کرده و بر فرآیند یادگیری آنان تأثیر مثبت خواهد داشت.

ایوب رضایی، با اشاره به وضعیت مناسب زیرساخت‌های ورزشی استان افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه فضاهای ورزشی و زمین‌های چمن مصنوعی نسبت به بسیاری از استان‌ها جلوتر است، اما تلاش بیشتری برای تحقق عدالت در فضاهای آموزشی و ورزشی لازم است.

رضایی توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری را از اولویت‌های اداره کل آموزش و پرورش دانست و تأکید کرد: همکاری جمعی همکاران در حوزه تربیت بدنی و سلامت دانش‌آموزان موجب ارتقای نشاط و انگیزه تحصیلی آنان خواهد شد.

وی همچنین از تلاش‌های محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان در حمایت از آموزش و پرورش و توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان تقدیر کرد و گفت: با همراهی ایشان، تجهیزات ورزشی در نقاط مختلف استان در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

فرشید کرمی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان نیز در این آئین با تأکید بر اهمیت سلامت و نشاط دانش‌آموزان افزود: در کنار تجهیزات ورزشی، اقلام بهداشتی و ایمنی نیز برای مدارس خریداری شده تا مراقبان سلامت بتوانند خدمات مطلوب‌تری ارائه دهند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: اجرای طرح «کاروان مهر و نشاط» با هدف توسعه عدالت آموزشی و ورزشی، گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت تربیت‌بدنی و بهبود وضعیت سلامت دانش‌آموزان استان است.

در این آئین تجهیزات ورزشی و اقلام بهداشتی بین مدارس توزیع شد و زیرساخت‌های ورزشی استان با افتتاح یک زمین چمن جدید تقویت شد.