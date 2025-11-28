به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به مناسبتهای مرتبط با هویت زنجانی، گفت: رسانهها، هنرمندان و فعالان فرهنگی باید در تقویت هویت ایرانیاسلامی و زنجانی نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
وی با بیان اینکه استان و شهر زنجان دارای مفاخر و ظرفیتهای فرهنگی بالایی است، ادامه داد: مدارس و مراکز فرهنگی زنجان نمایشگاههایی درباره شخصیت علمی و معنوی شهید شهریاری برگزار کنند.
امامجمعه زنجان با تاکید بر لزوم تقویت هویت ایرانیاسلامی و شناساندن ظرفیتها و مفاخر زنجان تأکید کرد و گفت: رسانهها، مجموعههای فرهنگی و مسئولان به شناساندن مفاخر توجه جدی داشته باشند.
حسینی به روز «زیتون» و ظرفیتهای مهم کشاورزی و صنعتی استان اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از مردم حتی با وجود ثبت این روز در تقویم، از آن بیاطلاعاند و این ضعف باید جبران شود.
امامجمعه زنجان با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مجید شهریاری و شهید محسن فخریزاده افزود: این شخصیتهای علمی، الگویی از ایمان، سادهزیستی و مجاهدت علمی هستند و باید آثار و زندگی آنها بهطور ویژه به نسل جوان معرفی شود.
حسینی از مشارکت گسترده مردم در مراسم عزاداری ایام فاطمیه قدردانی کرد و گفت: مساجد، هیئت، مدارس و ادارات زنجان در این ایام معطر به نام حضرت زهرا (س) بود و این جلوههای ایمانی سرمایه ارزشمند این استان است.
راه عبور از جنگ اقتصادی، رسانهای و فرهنگی، اداره کشور با تفکر بسیجی است
امامجمعه زنجان در ادامه به پیام اخیر رهبر انقلاب درباره بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج فقط عضویت سازمانی نیست؛ هرکس با روحیه فداکاری، علم، تعهد، خدمت و مقاومت در عرصههای مختلف تلاش میکند، بسیجی است. راه عبور از جنگ اقتصادی، رسانهای و فرهنگی، اداره کشور با تفکر بسیجی است.
وی گفت: ما باید در عمل گوشبهفرمان رهبری باشیم. اگر هر بخش کشور وظایف خود را طبق رهنمودهای ایشان انجام دهد، بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد، کشاورزی، سبک زندگی و مصرف حل خواهد شد.
حسینی با اشاره به فرا رسیدن روز مجلس، از نمایندگان خواست با نظارت، شفافیت و حمایت از تولید نقش خود را در اصلاح ساختارها ایفا کنند.
وی با بیان اینکه نمایندگان همه در کنار هم باید برای رفع چالشها و مشکلات و شتاب بخشی به روند توسعه استان در بخشهای مختلف تلاش کنند، افزود: استان زنجان با توجه به برخورداری از ظرفیتها و زیرساختهای توسعه دارای جایگاه خوبی است و همه باید برای تقویت این ظرفیتها تلاش کنند.
امامجمعه زنجان همچنین با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش، رشادتهای دریادلان ارتشی در عملیاتهای تاریخی از جمله «مروارید» را یادآور شد و گفت: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران سهم مهم و ارزشمند در پاسداری از حریم جمهوری اسلامی ایران داشته است.
حسینی در ادامه با اشاره به روز جهانی معلولین، افزود: شبکه تبلیغی امامت جماعت مساجد و رسانهها باید برای دفاع از حقوق توانیابان فعالتر عمل کنند.
وی در ادامه با اشاره به سالروز رحلت حضرت امالبنین (س) گفت: مادران و همسران شهدا ستونهای پنهان پیروزی و الگوهایی از ایمان، وفاداری و تربیت نسلهای فداکار هستند.
امامجمعه زنجان با اشاره به اینکه ایمان بدون مراقبت دائمی در معرض خطر است، گفت: حضور در صفوف دینی یا راهپیماییها ملاک قطعی ایمان نیست. دنیاطلبی، تجملگرایی و رقابتهای مادی میتواند حتی اهل ظاهر دین را دچار لغزش کند.
حسینی افزود: تشخیص نفاق تنها از عهده خداوند است و هیچکس حق ندارد بر اساس ظواهر افراد درباره ایمان یا نفاق آنان حکم صادر کند. او همچنین یادآور شد که در نظام اسلامی نیز اصل بر عدم تجسس و حفظ حرمت مؤمنان است مگر در مواردی که دلایل قطعی وجود داشته باشد.
نظر شما