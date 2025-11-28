  1. استانها
حسینی: رسانه‌ها و مسئولان به شناساندن مفاخر توجه جدی داشته باشند



زنجان-امام‌جمعه زنجان بر لزوم تقویت هویت ایرانی‌اسلامی وشناساندن ظرفیت‌ها ومفاخر زنجان تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی ومسئولان به شناساندن مفاخر توجه جدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به مناسبت‌های مرتبط با هویت زنجانی، گفت: رسانه‌ها، هنرمندان و فعالان فرهنگی باید در تقویت هویت ایرانی‌اسلامی و زنجانی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

وی با بیان اینکه استان و شهر زنجان دارای مفاخر و ظرفیت‌های فرهنگی بالایی است، ادامه داد: مدارس و مراکز فرهنگی زنجان نمایشگاه‌هایی درباره شخصیت علمی و معنوی شهید شهریاری برگزار کنند.



حسینی به روز «زیتون» و ظرفیت‌های مهم کشاورزی و صنعتی استان اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از مردم حتی با وجود ثبت این روز در تقویم، از آن بی‌اطلاع‌اند و این ضعف باید جبران شود.

امام‌جمعه زنجان با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مجید شهریاری و شهید محسن فخری‌زاده افزود: این شخصیت‌های علمی، الگویی از ایمان، ساده‌زیستی و مجاهدت علمی هستند و باید آثار و زندگی آن‌ها به‌طور ویژه به نسل جوان معرفی شود.

حسینی از مشارکت گسترده مردم در مراسم عزاداری ایام فاطمیه قدردانی کرد و گفت: مساجد، هیئت، مدارس و ادارات زنجان در این ایام معطر به نام حضرت زهرا (س) بود و این جلوه‌های ایمانی سرمایه ارزشمند این استان است.

راه عبور از جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی، اداره کشور با تفکر بسیجی است

امام‌جمعه زنجان در ادامه به پیام اخیر رهبر انقلاب درباره بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج فقط عضویت سازمانی نیست؛ هرکس با روحیه فداکاری، علم، تعهد، خدمت و مقاومت در عرصه‌های مختلف تلاش می‌کند، بسیجی است. راه عبور از جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی، اداره کشور با تفکر بسیجی است.

وی گفت: ما باید در عمل گوش‌به‌فرمان رهبری باشیم. اگر هر بخش کشور وظایف خود را طبق رهنمودهای ایشان انجام دهد، بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد، کشاورزی، سبک زندگی و مصرف حل خواهد شد.

حسینی با اشاره به فرا رسیدن روز مجلس، از نمایندگان خواست با نظارت، شفافیت و حمایت از تولید نقش خود را در اصلاح ساختارها ایفا کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان همه در کنار هم باید برای رفع چالش‌ها و مشکلات و شتاب بخشی به روند توسعه استان در بخش‌های مختلف تلاش کنند، افزود: استان زنجان با توجه به برخورداری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه دارای جایگاه خوبی است و همه باید برای تقویت این ظرفیت‌ها تلاش کنند.

امام‌جمعه زنجان همچنین با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش، رشادت‌های دریادلان ارتشی در عملیات‌های تاریخی از جمله «مروارید» را یادآور شد و گفت: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران سهم مهم و ارزشمند در پاسداری از حریم جمهوری اسلامی ایران داشته است.

حسینی در ادامه با اشاره به روز جهانی معلولین، افزود: شبکه تبلیغی امامت جماعت مساجد و رسانه‌ها باید برای دفاع از حقوق توان‌یابان فعال‌تر عمل کنند.

وی در ادامه با اشاره به سالروز رحلت حضرت ام‌البنین (س) گفت: مادران و همسران شهدا ستون‌های پنهان پیروزی و الگوهایی از ایمان، وفاداری و تربیت نسل‌های فداکار هستند.

امام‌جمعه زنجان با اشاره به اینکه ایمان بدون مراقبت دائمی در معرض خطر است، گفت: حضور در صفوف دینی یا راهپیمایی‌ها ملاک قطعی ایمان نیست. دنیاطلبی، تجمل‌گرایی و رقابت‌های مادی می‌تواند حتی اهل ظاهر دین را دچار لغزش کند.

حسینی افزود: تشخیص نفاق تنها از عهده خداوند است و هیچ‌کس حق ندارد بر اساس ظواهر افراد درباره ایمان یا نفاق آنان حکم صادر کند. او همچنین یادآور شد که در نظام اسلامی نیز اصل بر عدم تجسس و حفظ حرمت مؤمنان است مگر در مواردی که دلایل قطعی وجود داشته باشد.

