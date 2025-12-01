احیای مسجدی که چراغش را نونهالان روشن کردند

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: مسجد حضرت علی اصغر (ع) در یکی از محلات حاشیهای شهر اسدآباد، چهار سال پیش مکانی سوتوکور بود، اما امروز با حضور پررنگ بیش از ۱۵۰ نوجوان و نونهال، به کانونی زنده و اثرگذار تبدیل شده است.
حجتالاسلام نبیالله مرادی امام جماعت این مسجد، در گفتوگو با خبرنگار مهر، از مسیر دشوار و امیدبخش احیای این مسجد میگوید.
از مسجد خاموش تا پایگاه نونهالان
وی با یادآوری روزهای نخست فعالیتش میگوید: این مسجد در ابتدا بسیار خلوت بود و چراغش خاموش بود. اما با کمک هیئت امنا و دوستان در پایگاه بسیج، تصمیم گرفتیم محور کار را بر جذب کودکان و نوجوانان قرار دهیم. این تلاش نتیجه داد و امروز صف اول نمازگزاران مسجد را نونهالان تشکیل میدهند.
مرادی با تأکید بر نقش تربیتی این پیوند افزود: کسانی که از کودکی پیوند قلبی با خدا برقرار میکنند، به مراتب کمتر دچار انحرافات اخلاقی و معضلات اجتماعی میشوند.
مسئولیتپذیری از کودکی؛ الگویی برای مدیریت مشارکتی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه که برای تقویت حس مسئولیتپذیری، به هر یک از نوجوانان با توجه به استعدادشان مسئولیتی سپرده شده است، تصریح کرد: از مکبّری و اذانگویی در نوبتهای مختلف، تا عضویت و فعالیت در شورای بسیج محلّه با وجود سن کمشان همه در چارچوبی منسجم مشارکت دارند.
به گفته وی، حتی تیم فوتبال مسجد نیز به رتبه برتر شهرستان دست یافته و از ورزشکاران آن تقدیر شده است.
حجتالاسلام مرادی برنامههای متنوع پس از نماز مغرب و عشا را از عوامل جذب و ماندگاری نوجوانان دانست و ادامه داد: حلقه صالحین مسجد برنامههای ورزشی، فرهنگی، کارگاههای پیشگیری از اعتیاد و فعالیتهای تبیینی را برگزار میکند. حضور این جوانان بهصورت چشمگیری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری کرده است.
نگاه عطوفتآمیز؛ کلید جذب نسل نوجوان
وی رویکرد عطوفتآمیز و صمیمی را عامل اصلی اقبال نوجوانان عنوان کرد و افزود: برخورد گرم ما باعث شده به محض ورودم به محلّه، با شور وصفناشدنی از من استقبال کنند. این شوق به من انگیزه بیشتری میدهد که در این مسجد و محلّه بمانم.
با این همه، این مسیر پررونق با چالش مالی جدی روبهروست. امام جماعت مسجد با اشاره به وضعیت اقتصادی محله، ادامه داد: مسجد مستقلاً درآمدی ندارد و حتی برای خرید هدیههای کوچک برای بچهها یا برگزاری مراسم در مضیقه هستیم. مساحت ۳۰۰ متری مسجد امکان برگزاری برنامههای گسترده را میدهد، اما برای بهرهبرداری از این فضا به حمایت مالی نیاز داریم.
آیندهای روشن با کانون فرهنگی مجوزدار
وی در پایان با اشاره به برنامههای آینده، افزود: درصدد راهاندازی مجدد کانون فرهنگی نوجوانان با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. با فعالیت این کانون میتوان هم بخشی از هزینهها را تأمین کرد و هم خدمات فرهنگی مسیر را توسعه داد.
مسجد حضرت علی اصغر (ع) اسدآباد امروز نه تنها چراغش روشن است، بلکه به کانونی تبدیل شده که نور امید را در دل یکی از محلات محروم شهر پراکنده است.
نظر شما