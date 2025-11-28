به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه شهر سلطانیه با اشاره به بیانات تلویزیونی شامگاه دیروز مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری با بیان مصادیق بسیجی، یک تعریف و مفهوم گسترده ای از بسیج را ترسیم کردند و در واقع هر کس به اسلام و انقلاب و ترویج ارزش‌ها در هر عرصه و رشته‌ای کمک می‌کند، بسیجی است.

امام جمعه سلطانیه بیان اینکه مقام معظم رهبری باز هم به بخشی از ابعاد جنگ ۱۲ روزه اشاره داشتند، افزود: رژیم صهیونیستی که ۲٠ سال برای جنگ با ایران برنامه ریزی کرده بود را در ۱۲ روز باخت و حتی پیشرفته‌ترین تسلیحات آمریکا هم نتوانست به اسرائیل کمکی بکند.

حسینی نسب با بیان اینکه حمایت از دولت از تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری است، چرا که دولت وظیفه سنگینی دارد و کمک به دولت کمک به نظام اسلامی است و کار دولت را تسهیل می‌کند، گفت: البته حمایت از دولت به معنای نقد دولت نیست، بلکه انتقاد منصفانه از دولت، کمک به دولت است.

خطیب جمعه سلطانیه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر پرهیز از اسراف در آب، نان، گاز و بنزین گفت: اسراف که به معنای تجاوز از اعتدال در مصرف و مصرف گرایی به معنای تمایل به خرید بیش از حد که متأسفانه به یک ارزش برای انسان تبدیل شده، از کارهای ناپسند است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم از عوامل مصرف گرایی هستند.

حسینی نسب با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مدرس که به عنوان روز مجلس نامگذاری شده، گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه و قانونگذار، از آنجا که از دل ملت و با رأی مستقیم مردم به وجود آمده، مردم‌سالارترین نهاد انقلابی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، «خانه واقعی ملت» نام گرفته و همواره در رأس امور نظام مقدس جمهوری اسلامی درخشیده است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس باید یار و یاور مردم باشند و با همدلی با دولت گام‌های بلند و ارزشمندی در رفع مسائل معیشتی و دیگر مشکلات مردم بردارند، افزود: مجلس شورای اسلامی با ابزاری که در اختیار دارد، مثل نظارت، سوال، استیضاح، بودجه ریزی می‌تواند وضعیت موجود و نابسامان اقتصادی و فرهنگی را به نفع جامعه اسلامی و مردم تغییر دهد و نقش تاریخی در کاهش آلام مردم و جلوگیری از فروپاشی بیشتر معیشتی ایفا کند.

خطیب جمعه سلطانیه افزود: نامگذاری سالروز شهادت مظلومانه شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس به عنوان «روز مجلس» نشان‌دهنده مسیر مبارزه خستگی‌ناپذیر است. نمایندگان واقعی ملت ایران باید در برابر استبداد داخلی و استعمار و استکبار خارجی است ایستادگی کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۹ درصد رسیده یعنی مردم تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از آبان سال گذشته برای همان کالاها و خدمات هزینه کردند، گفت: طبق آمارهای رسمی که در مهرماه ۱۴۰۴ هم منتشر شد، خانوارهای چهارنفره باید هفتاد درصد از حداقل دستمزد خود را صرف خرید مواد غذایی کنند. تورم مواد غذایی هم از ۶۴ درصد عبور کرده است. این یعنی قیمت‌ها نسبت به سال قبل بیش از یک و نیم برابر شده‌اند. این افزایش قیمت به‌خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد فشار سنگینی ایجاد کرده است.

وفاق دولت و مجلس باید برای خدمت به مردم باشد

حسینی نسب به پیامدهای گرانی و تورم اشاره کرد و با بیان اینکه طبیعتاً این گرانی‌ها هم موجب شکاف و فاصله طبقاتی می‌شود و هم موجب تهدید انسجام ملی و لذا وفاق دولت و مجلس باید برای خدمت به مردم باشد، گفت: مجلس شورای اسلامی در این شرایط دو راه بیشتر ندارد یا می‌تواند نشان دهد یک نهاد تشریفاتی و تماشاچی است یا می‌تواند از همه ظرفیت خود برای حل مشکلات مردم قدم بردارد.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت روز ۷ آذر روز نوآوری و فناوری ایرانْ‌ساخت و سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای دکتر محسن فخری‌زاده و ۸ آذر سالروز شهادت دکتر شهید مجید شهریاری گفت: ایران در عرصه فناوری‌های پیشرفته در آستانه تحول بزرگ قرار دارد که ثمره تلاش و مجاهدت‌های دانشمندان ایرانی همچون شهید فخری زاده و شهید شهریاری است. البته دانشمندان شهیدی مانند فریدون عباسی، دکتر محمدمهدی طهرانچی، سیدامیرحسین فقهی، مینوچهر، ذوالفقاری از دانشمندان این عرصه بودند که در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه انرژی هسته‌ای و هوا فضا دو نمونه از آنهاست که به عنوان «ایران ساخت» عظمت آنها بصورت عملی نه فقط برای ملت ایران بلکه برای کل دنیا ثابت شد و دشمنان را وادار به تسلیم کرد، گفت: این پیشرفت‌ها و فناوری‌های ایران ساخت بعنوان نماد تثبیت غرور ملی، خنثی کننده جنگ روانی دشمن، تقویت خود باوری و اعتماد به نفس عمومی و معرفی شهدای هسته‌ای و هوا فضا بعنوان الگو برای نسل جوان باید تبیین شود.

حسینی نسب با گرامیداشت ۱۳ جمادی الثانی سالروز وفات بانوی صبر و استقامت، حضرت «ام‌البنین» همسر گرامی حضرت امیرالمومنین (ع) و مادر علمدار کربلا حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس (ع) که روز تکریم مادران و همسران شهدا هم نامگذاری شده، افزود: مادران و همسران شهدای انقلاب و دفاع مقدس و شهدای اخیر هم به ام البنین (س) اقتدا کرده اند و لذا مادران شهدا حقیقتاً ام البنین های انقلاب اسلامی هستند. تکریم مادران و همسران شهدا، تکریم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که ضامن بقا و تداوم انقلاب اسلامی است.