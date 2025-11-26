به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی صبح چهارشنبه در همایش بزرگ اقتدار بسیجیان که در مصلای خاتم‌الانبیای زنجان برگزار شد، با تأکید بر اینکه ادامه مسیر انقلاب بدون حضور عمومی مردم ممکن نیست، گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، حرکت عمومی مردم محور اصلی تحقق اهداف عنوان شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان افزود: اگر قرار است به تمدن نوین اسلامی دست یابیم، باید در همه عرصه‌ها شاهد مشارکت فعال مردم باشیم.

وی با اشاره به تجربه درخشان دهه ۶۰ در حضور گسترده مردم، خواستار احیای این حضور در محلات و مساجد شد و افزود: مساجد باید به پایگاه حل مسائل و مشارکت اجتماعی تبدیل شوند. امروز بسیجیِ مدرسه، دانشگاه، حوزه، هنر، ورزش، فناوری و علم باید برای رفع مشکلات کشور وارد میدان شود.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه اندیشه بسیجی «راهکارمحور» و «مانع‌زدا» ست، اظهار کرد: افتخار ما پوشیدن لباس بسیج است، اما این ظاهر باید با اندیشه بسیجی همراه باشد؛ اندیشه‌ای که با قرآن مأنوس، اهل دعا، مطالعه، تفکر و پایبند به وصایای امامین انقلاب است. وی تأکید کرد: ادامه راه انقلاب نیازمند حضور همه آحاد مردم در میدان است و رسیدن به تمدن اسلامی بدون احیای روحیه حضور عمومی مردم در دهه ۶۰ امکان‌پذیر نیست.

نماینده ولی‌فقیه در زنجان با اشاره به ویژگی‌های رهبری امام خمینی (ره) گفت: امام راحل رابطه خود با خدا را خالصانه تنظیم کرده و ارتباطش با مردم را به‌درستی هدایت می‌کرد. پیروزی نهضت اسلامی نتیجه حضور مردم و همراه‌سازی آحاد جامعه با انقلاب بود.

وی با تأکید بر لزوم شناخت معارف امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: نباید تنها نام بسیجی داشته باشیم اما از بیانات و معارف رهبری بی‌اطلاع بمانیم. پیشرفت در این مسیر نیازمند عمل به منویات و فهم عمیق از سخنان رهبر انقلاب است.

حجت‌الاسلام حسینی گفت: خوشحالم که در روز بزرگ بسیج، به‌عنوان خادم و یک بسیجی کوچک در جمع شما حضور دارم؛ روزی که یادآور فرمان تاریخی امام امت برای تشکیل بسیج است.