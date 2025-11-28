به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با بیان اینکه مقام معظم رهبری در جدیدترین سخنان خودشان چنین فرمودند که نسل چهارم بسیج که همین نوجوانان تازه به دوران رسیده هستند، مشغول آمادهشدن برای حرکت، تلاش و کار در مجموعه کارهای بسیجی هستند، اظهار داشت: بسیجیان در انواع کارهای عمرانی، خدماتی، دینی و مذهبی حضور دارند.
وی عنوان کرد: همه وظیفه داریم که سازمان بسیج را کمک کنیم.
شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: اینها ۲۰ سال برای چنین جنگی برنامهریزی کرده بودند و همبستگی مردم و نیروهای مسلح و مقتدر این برنامه ۲۰ ساله آنها را نابود ساخت.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: مقام معظم رهبری روشن کردند که آمریکا شایسته ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی نیست، فقط یک رهبر مجاهد، مبارز و حکیم میتواند چنین سخنانی را بر زبان بیاورد.
وی با بیان اینکه کشورهایی که به جهت فناوری دارای پیشرفتهترین تجهیزات هستند جرأت چنین سخنانی را ندارند، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که آمریکا شایسته ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی نیست و اگر کسانی چنین مطالبی میگویند شایعه و دروغ است و تأکید فرمودند که باید همبستگی ملت باید مانند جنگ ۱۲ روزه ادامه داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از رئیسجمهور و دولت خدمتگزار و پرهیز از اسراف در آب، نان، بنزین، ارزاق عمومی و…، افزود: همچنین ایشان همه ما را به ارتباط باخدا و تضرع به درگاه الهی فراخواندند.
ایران مرزهای علموفناوری را پشت سر گذاشته است
حجتالاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با اشاره به مناسبت هفت آذر، شهادت دکتر «محسن فخریزاده» و روز هشت آذر شهادت شهید دکتر «مجید شهریاری» از دانشمندان هستهای، بیان داشت: ایران اسلامی در آستانه تحول بزرگی در عرصه فناوری پیشرفته است، به مرزهای دانش رسیده است، در ۱۲ روز دفاع مقدس دانش پنهان فرزندان این ملت بهوسیله دانشمندانش آشکار شد، دانش و قدرتی که همه آن را در آسمانها مشاهده کردند و دشمن فناوری پیشرفته را در رادارهای خودش دید، این فناوری پیشرفته محصول خون دانشمندان هوا و فضا و دانشمندان هستهای ما است.
وی عنوان کرد: برای جهانیان روشن شد که کشوری تحت شدیدترین تحریمهای تاریخ مرزهای علموفناوری را پشت سر گذاشته است و در علموفناوری هوا و فضا و چرخه سوخت هستهای جز چهار کشور اول دنیا است و در برابر ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی با همبستگی ملتش، با اتکا به دانش داخلی آنچنان ضربات هولناکی بر دشمن وارد کرد که بدون قیدوشرط تقاضای آتشبس کرد، این رژیم جعلی صهیونیستی همیشه در آتشبسهای خودش شرطوشروط میگذارد و همه آنها را هم زیر پا میگذارد، ولی خون دانشمندان هستهای ما که آن را در قالب موشکها مشاهده کردیم، آنچنان ضربات سنگین و هولناکی وارد کرد که بدون قیدوشرط تقاضای آتشبس کردند، باید خون این شهیدان را پاسداشت و در مسیر آنها حرکت کرد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: این شهدا به نسل جوان و عالم و دانشمند و متخصص ما نشان دادند که باید در کشورت باقی بمانی، به کشورت افتخار کنی، به کشور غرور بورزی و دانشت در اختیار ملت و دین و این آبوخاک باشد، دانشمندان شهید هستهای ما نشان دادند که دین و دانش را میشود با هم داشت، میشود هم دانشمند بود، هم متعهد به کشور بود، هم متعهد به ملت بود، هم اخلاقمدار بود و هم اهل معنویت بود.
نمایندگان بهترین مرجع برای انتقال مطالبات مردم به قوه مجریه هستند
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت ۱۰ آذر روز مجلس شورای اسلامی و روز شهادت آیتالله «سید حسن مدرس»، گفت: نامگذاری این روز به این معناست که مسیر خستگیناپذیر مبارزه با استبداد، استعمار و بیگانه، خدمتگزاری به مردم یک وظیفه همیشگی برای همه نمایندگان مجلس در دورههای مختلف هست، نمایندگان هم وظیفه قانونگذاری دارند و هم وظیفه نظارت بر کار دولت را دارند و بهترین مرجع برای انتقال مطالبات مردم به وزرا و قوه مجریه هستند.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی باید با راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت نقش مهمی در بهبود معیشت مردم داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه با اشاره به مناسبت هفت آذر ۱۳۶۹ و عملیات غرورآفرین «مروارید»، گفت: در این روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی با حماسهسازی و کمک نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی هسته اصلی نیروی دریایی رژیم بعثی را نابود کرد که تا پایان جنگ این نیروی دریایی رژیم بعثی زمینگیر شد، امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در دورترین آبها دست بلند نظام جمهوری اسلامی است، دست اقتدار نظام جمهوری اسلامی است، حافظ منافع ملی و صیانت از حقوق کشتیرانی است.
