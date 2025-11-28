به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب‌الزمان (عج) ضمن گرامی داشت هفته بسیج و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص بیان کرد: همانطور که معظم له هم تاکید فرمودند، بسیج باید در نسل‌های پی در پی جریان پیدا کند.

وی با بیان اینکه بسیج حرکت ارزشمند ملی است و انگیزه‌های بسیج هم انگیزه‌های خدایی و هم انگیزه‌های وجدانی و هم ناشی از غیرتمندی و اعتماد به نفس است، افزود: امروز بسیج با این خصوصیات در همه جای کشور پراکنده است و برکات ان را شاهد هستیم.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه نسل چهارم بسیج را امروز شاهد هستیم که دهه هشتادی‌ها و نودی ها هستند، ابراز کرد: ۷۰ درصد از جمعیت حاضر در برنامه‌های هفته بسیج شهرستان آرادان را نوجوانان تشکیل می‌دهند و این نشان از رویش‌های نسل چهارم بسیج در کشورمان دارد.

شریفی نیا با بیان اینکه نسل چهارم بسیج در حال آماده شدن برای حرکت و تلاش و کار در مجموعه کارهای بسیجی هستند، تاکید کرد: این موضوع برای کشورمان یک گنجینه و البته ثروت بزرگی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بر آن تاکید داشتند.

وی با بیان اینکه نباید این ثروت را به راحتی از دست داد بلکه باید بسیج را نسل به نسل در کشورمان ترویج و تقویت کرد، افزود: تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر بسیج، نشان از اهمیت آن است

امام جمعه آرادان با بیان اینکه بسیج باید نسل به نسل در کشورمان باقی بماند به خصوص کشور ما که از علناً در برابر قلدرهای زورگوی جهانی و چاقوکش‌های بین المللی سینه سپر کرده است، افزود: بسیج را باید نسل به نسل تقویت کرد.

شریفی نیا در ادامه به جنگ ۱۲ روزه از کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، برنامه‌ریزی ۲۰ ساله دشمن شکست خورد و در این مقطع حساس و تاریخی هر ۲ قدرت جهنمی، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی شکست خوردند