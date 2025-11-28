«ترامپ» و «مادورو» تلفنی و مستقیم گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته به صورت تلفنی با نیکلاس مادورو، همتای ونزوئلایی اش گفت و گو کرده است.

این رسانه به جزئیات این تماس هیچ اشاره‌ای نکرده است.

نیویورک تایمز نیز به نقل از منابع خود افزود: ترامپ در تماس تلفنی هفته گذشته با مادورو احتمال برگزاری نشست میان دو طرف را بررسی کرده است.

این روزنامه به نقل از یک منبع که آن را آگاه خواند، افزود: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای نشست احتمالی میان ترامپ و مادورو وجود ندارد.

نیویورک تایمز به نقل از منابع خود همچنین گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی میان ترامپ و مادورو حضور داشته است.

نیویورک تایمز همچنین به نقل از دو منبع نزدیک به دولت ونزوئلا اعلام کرد که تماس تلفنی ترامپ و مادورو به صورت مستقیم بوده است.