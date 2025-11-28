  1. بین الملل
۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

«ترامپ» و «مادورو» تلفنی و مستقیم گفتگو کردند

یک رسانه آمریکایی فاش کرد که ترامپ تلفنی با همتای ونزوئلایی اش گفت وگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته به صورت تلفنی با نیکلاس مادورو، همتای ونزوئلایی اش گفت و گو کرده است.

این رسانه به جزئیات این تماس هیچ اشاره‌ای نکرده است.

نیویورک تایمز نیز به نقل از منابع خود افزود: ترامپ در تماس تلفنی هفته گذشته با مادورو احتمال برگزاری نشست میان دو طرف را بررسی کرده است.

این روزنامه به نقل از یک منبع که آن را آگاه خواند، افزود: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای نشست احتمالی میان ترامپ و مادورو وجود ندارد.

نیویورک تایمز به نقل از منابع خود همچنین گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی میان ترامپ و مادورو حضور داشته است.

نیویورک تایمز همچنین به نقل از دو منبع نزدیک به دولت ونزوئلا اعلام کرد که تماس تلفنی ترامپ و مادورو به صورت مستقیم بوده است.

    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اشتباه دولتمردان درعدم شلیک دربرابراولین حمله آمریکا واسرائیل وغرب اشتباه ایران درخلیج فارس 'ونزوئلا 'قطر'لبنان'سوریه' روسیه درجنک اکراین پیش دستی کرد'ایران درجنگ ۱۲روزه این باربلافاصله جواب داد''طالبان درجنگ دوم بلافاصله جواب داد'پاکستان به هندبلا فاصله جواب داد تعلل کنیدضربه می خورید
    • IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      نیویرک تایمز یک شبکه شیاد وشایعه پراکن ودروغگوست

