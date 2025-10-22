هفتمین میز خدمت دستگاه قضا با محوریت صلح و سازش در آستارا برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین میز خدمت دستگاه قضائی در سال جاری ظهر چهارشنبه با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش و ارائه مشاوره‌های حقوقی در مسجد آبروان شهرستان آستارا برگزار شد.

این برنامه با حضور عباس جاذب، رئیس دادگستری و یاسر همدمی، دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا، فرصتی فراهم کرد تا شهروندان مسائل و دغدغه‌های حقوقی خود را مستقیماً با مسئولان قضائی مطرح کنند.

در جریان این نشست، مسئولان قضائی ضمن پاسخگویی به سوالات مردم، بر نقش مؤثر صلح و سازش در حل‌وفصل اختلافات تأکید کردند و مشاوره‌های لازم را در زمینه‌های مختلف حقوقی ارائه دادند.

این برنامه با استقبال خوب شهروندان روبرو بود که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به دستگاه قضا و اهمیت چنین نشست‌هایی در ارتقای فرهنگ حقوقی و تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان است.