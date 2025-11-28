  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

خرید بیش از دوهزار تن نهاده دامی توسط مرغداران کرمانشاه

کرمانشاه– رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از خرید بیش از ۲ هزار و ۱۴۰ تن نهاده دامی توسط مرغداران استان در سامانه بازارگاه خبر داد و بر ضرورت خرید به‌موقع تأکید کرد.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اطلاع‌رسانی انجام‌شده درباره خرید نهاده دامی شناور در سامانه بازارگاه طی روزهای اخیر، تاکنون بیش از دو هزار و ۱۴۰ تن نهاده دامی توسط مرغداران استان خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه نهاده‌های موردنیاز واحدهای مرغداری به‌صورت شناور در سطح کشور بارگذاری می‌شود، افزود: خرید این نهاده‌ها تنها از طریق سامانه بازارگاه امکان‌پذیر است و تأخیر مرغداران در خرید می‌تواند موجب خرید و حمل این نهاده‌ها توسط سایر استان‌ها و از دست رفتن سهمیه کرمانشاه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تأکید کرد: برای جلوگیری از اختلال در تأمین نهاده‌ها و حفظ روند تولید، مرغداران باید بدون تأخیر خرید خود را نهایی کنند. وی همچنین از اتحادیه‌های مرغداران خواست نسبت به اطلاع‌رسانی و تشویق اعضای خود به خرید نهاده‌های شناور از بازارگاه اقدام کنند تا حقوق واحدهای مرغداری استان تضییع نشود.

