  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

جهاد کشاورزی کرمانشاه: تأمین نیاز مرغداران با سرعت در حال انجام است

جهاد کشاورزی کرمانشاه: تأمین نیاز مرغداران با سرعت در حال انجام است

کرمانشاه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از بارگیری محموله ذرت وارداتی بندر امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: نهاده‌ها برای تأمین فوری نیاز مرغداران گوشتی کرمانشاه در حال حمل است.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محموله ذرت وارداتی که برای تأمین نیاز واحدهای مرغداری گوشتی استان کرمانشاه اختصاص یافته، هم‌اکنون در بندر امام خمینی (ره) در حال بارگیری است و روند حمل آن به مقصد استان‌ها، از جمله کرمانشاه، به‌طور رسمی آغاز شده است.

وی افزود: این اقدام در پاسخ به مطالبات مرغداران و دامداران استان و در راستای رفع نیاز فوری واحدهای تولیدی انجام می‌شود و پیگیری‌های لازم برای تأمین نهاده‌ها به‌صورت مستمر و جدی توسط وزیر جهاد کشاورزی، استاندار کرمانشاه و سازمان جهاد کشاورزی استان دنبال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به ضرورت تأمین سریع خوراک مرغداران، روند توزیع نهاده‌ها پس از ورود محموله به استان بدون هیچ‌گونه وقفه و با سرعت بالا در میان واحدهای تولیدی انجام خواهد شد تا چرخه تولید دچار مشکل نشود.

کریمی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تمام توان تلاش می‌کند نهاده‌های وارداتی به‌موقع، عادلانه و مطابق برنامه در اختیار مرغداران قرار گیرد و در این مسیر هیچ تأخیری پذیرفته نخواهد بود.

کد خبر 6678993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها