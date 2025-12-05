جهاد کشاورزی کرمانشاه: تأمین نیاز مرغداران با سرعت در حال انجام است

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محموله ذرت وارداتی که برای تأمین نیاز واحدهای مرغداری گوشتی استان کرمانشاه اختصاص یافته، هماکنون در بندر امام خمینی (ره) در حال بارگیری است و روند حمل آن به مقصد استانها، از جمله کرمانشاه، بهطور رسمی آغاز شده است.
وی افزود: این اقدام در پاسخ به مطالبات مرغداران و دامداران استان و در راستای رفع نیاز فوری واحدهای تولیدی انجام میشود و پیگیریهای لازم برای تأمین نهادهها بهصورت مستمر و جدی توسط وزیر جهاد کشاورزی، استاندار کرمانشاه و سازمان جهاد کشاورزی استان دنبال شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به ضرورت تأمین سریع خوراک مرغداران، روند توزیع نهادهها پس از ورود محموله به استان بدون هیچگونه وقفه و با سرعت بالا در میان واحدهای تولیدی انجام خواهد شد تا چرخه تولید دچار مشکل نشود.
کریمی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تمام توان تلاش میکند نهادههای وارداتی بهموقع، عادلانه و مطابق برنامه در اختیار مرغداران قرار گیرد و در این مسیر هیچ تأخیری پذیرفته نخواهد بود.
