۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

هشدار جهاد کشاورزی به مرغداران کرمانشاه درباره خرید نهاده

کرمانشاه- رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به بارگذاری شناور نهاده‌ها در بازارگاه هشدار داد در صورت تأخیر مرغداران، سهمیه کرمانشاه توسط استان‌های دیگر خریداری می‌شود.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت تأمین نهاده‌ها بیان کرد: در حال حاضر بارگذاری نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها به‌صورت شناور و بدون محدودیت زمانی در سطح کشور انجام می‌شود و مرغداران تنها از طریق سامانه بازارگاه امکان خرید دارند.

وی افزود: با توجه به شناور بودن تأمین نهاده‌ها، اگر مرغداران کرمانشاه خرید خود را به‌موقع ثبت نکنند، نهاده‌ها توسط استان‌های دیگر جذب شده و سهم استان از دست خواهد رفت؛ بنابراین اقدام فوری ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه کرمانشاه در تولید گوشت مرغ گفت: بیش از ۵۷۰ واحد فعال در استان مستقر است و ماهانه حدود سه میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها انجام می‌شود.

کریمی تأکید کرد که تولید مرغ در کرمانشاه همواره فراتر از نیاز استان بوده و مازاد آن هر ماه به استان‌های متقاضی ارسال می‌شود؛ ازاین‌رو استمرار تأمین نهاده‌ها برای حفظ این روند حیاتی است.

