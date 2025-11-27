هشدار جهاد کشاورزی به مرغداران کرمانشاه درباره خرید نهاده

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت تأمین نهادهها بیان کرد: در حال حاضر بارگذاری نهادههای مورد نیاز مرغداریها بهصورت شناور و بدون محدودیت زمانی در سطح کشور انجام میشود و مرغداران تنها از طریق سامانه بازارگاه امکان خرید دارند.
وی افزود: با توجه به شناور بودن تأمین نهادهها، اگر مرغداران کرمانشاه خرید خود را بهموقع ثبت نکنند، نهادهها توسط استانهای دیگر جذب شده و سهم استان از دست خواهد رفت؛ بنابراین اقدام فوری ضروری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه کرمانشاه در تولید گوشت مرغ گفت: بیش از ۵۷۰ واحد فعال در استان مستقر است و ماهانه حدود سه میلیون قطعه جوجهریزی در مرغداریها انجام میشود.
کریمی تأکید کرد که تولید مرغ در کرمانشاه همواره فراتر از نیاز استان بوده و مازاد آن هر ماه به استانهای متقاضی ارسال میشود؛ ازاینرو استمرار تأمین نهادهها برای حفظ این روند حیاتی است.
نظر شما