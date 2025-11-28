ضرورت حفظ انسجام ملی و حمایت منصفانه از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه شهرستان بستک در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، حیا را یک ارزش فطری و سرمایه اخلاقی دانست و گفت: هرگاه حیا از جامعه رخت بربندد، بسیاری از ارزش‌ها و قیود اخلاقی نیز فرو می‌ریزد. حیا در نهاد همه انسان‌ها قرار دارد و آنان را از ارتکاب رفتارهای ناپسند باز می‌دارد.

وی با بیان اینکه رسانه‌های بیگانه برای کاهش حیا و حساسیت‌های اخلاقی در جامعه اسلامی سرمایه گذاری گسترده‌ای کرده‌اند گفت: این رسانه‌ها حیا را مانع اهداف خود می‌دانند و تلاش می‌کنند با ترویج بی پروایی در گفتار، رفتار و پوشش، ریشه‌های فرهنگی جامعه را تضعیف کنند.

حجت الاسلام والمسلمین جهانگیری با استناد به دیدگاه‌های شهید مطهری درباره فلسفه حجاب، نخستین اثر آن را آرامش روانی جامعه دانست و گفت: پوشش نامناسب به اضطراب فرد و توجهات بیمارگونه در جامعه دامن می‌زند در حالی که حجاب زمینه ساز آرامش و امنیت روانی است. هرچه رفتار اجتماعی زنان متین‌تر باشد جامعه برای آنان حرمت بیشتری قائل می‌شود و جایگاه‌شان ارتقا می‌یابد.

وی تصریح کرد: جامعه‌ای که در آن مردان و زنان اهل حیا باشند و خانواده‌ها از استحکام برخوردار باشند جامعه‌ای پایدار و برخوردار از کرامت انسانی خواهد بود. باید فلسفه احکام الهی برای نسل جوان به صورت صحیح و منطقی تبیین شود تا بدانند رعایت این احکام سبب افزایش آرامش، منزلت فردی و سلامت جامعه است.

امام جمعه شهرستان بستک در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، عملیات مروارید را یکی از درخشان‌ترین افتخارات دفاع مقدس عنوان کرد و یاد شهدای ناو پیکان و فرمانده شهید همتی را گرامی داشت.

وی همچنین با اشاره به سالگرد شهادت دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری زاده، او را چهره‌ای علمی و حکیم معرفی کرد که پیوند دهنده حکمت اسلامی و پیشرفت‌های علمی روز بود و شهادتش مسیر فناوری و نوآوری را در کشور تقویت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین جهانگیری در ادامه با تاکید بر توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب، حفظ اتحاد ملی و پرهیز از نقدهای مغرضانه را ضروری دانست و گفت: حمایت منصفانه از دولت و رعایت انصاف در نقدها موجب تقویت انسجام ملی و افزایش قدرت ایران در برابر دشمنان می‌شود.

وی افزود: التزام عملی به رهنمودهای رهبر انقلاب، مسیر پیشرفت کشور را هموار و محاسبات دشمن را دچار خطا می‌کند.