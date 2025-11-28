قریشی: دولت مجاهدانه در میدان عمل کند؛ ملت پشتیبان دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه، با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر حمایت از رئیس‌جمهور و دولت تأکید کرده‌اند، تصریح کرد: هرچند ممکن است نسبت به برخی مدیریت‌ها انتقاداتی وجود داشته باشد، اما وظیفه ما همراهی و پشتیبانی از دولت است، چراکه میدان‌دار اداره کشور دولت است.

امام جمعه ارومیه تأکید کرد: دولت باید مجاهدانه در میدان عمل کند و ملت نیز باید پشتیبان دولت باشد. نعمت امنیت و رفع مشکلات تنها با تقویت رابطه با خداوند و همدلی ملی حاصل می‌شود.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: باید نسبت به فرمایشات رهبری دقت داشته و به آن‌ها عمل کنیم.

انسجام ملت جامعه را در برابر تهدیدات حفظ می‌کند

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی افزود: با وجود تفاوت سلیقه‌ها، در برابر دشمن باید یک‌صدا و یکپارچه باشیم. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که اتحاد، انسجام و همدلی چگونه می‌تواند جامعه را در برابر تهدیدات حفظ کند. اگر افتراق ایجاد شود، جامعه اسلامی آسیب خواهد دید.

حجت الاسلام قریشی در ادامه به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) گفت: این روز، زمان تکریم مادران و همسران شهداست. خانواده شهدا نخستین سنگر مقاومت در برابر دشمنان هستند و خوشا به حال آنان که این روز به نامشان مزین شده است.

وی با اشاره به نقش معنویت در حل مشکلات افزود: رهبر انقلاب بارها فرموده‌اند که باید ارتباط خود را با خدا افزایش دهیم. مشکلات امروز نیز با توسل و دعا قابل حل است. در جنگ ۱۲ روزه نیز ایران با اتکا به خداوند توانست در برابر دشمنان که ۲۰ سال برای این رویارویی برنامه‌ریزی کرده بودند و با تجهیزات پیشرفته وارد شدند، ایستادگی کند. آنان آسیب‌هایی وارد کردند اما به هدف خود نرسیدند.

امام جمعه ارومیه با گرامی‌داشت فرارسیدن ۱۰ آذر، روز مجلس، نقش و جایگاه این نهاد را اساسی و سرنوشت‌ساز توصیف کرد و اظهار داشت: امام راحل (ره) مجلس را در رأس امور می‌دانستند و انتخاب نمایندگان، نشان‌دهنده سطح بلوغ، فهم و درک مردم است. مردم باید در انتخاب نمایندگان دقت کنند و مجلس نیز باید قدر جایگاه خود را بداند و در مسیر خدمت به کشور به‌درستی عمل کند.

ترجیح کالاهای خارجی موجب تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود

وی با اشاره به برخی چالش‌های جدی پیش‌روی کشور، قاچاق کالا و سوخت را یکی از معضلات اساسی دانست و گفت: سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار ارزش قاچاق کالا در کشور برآورد می‌شود و بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. این موضوع خسارت‌های سنگینی به اقتصاد وارد می‌کند و مقابله با آن نیازمند عزم ملی و اصلاح ساختارها است.

حجت الاسلام قریشی افزود: باید به تولید ملی و کالای ایرانی توجه ویژه داشته باشیم، ۰ و لازم است مردم و مسئولان به صورت هم‌زمان برای حمایت از تولید داخلی گام بردارند.»

وی با تأکید بر وجود ضعف‌های ساختاری در حوزه مقابله با قاچاق، خاطرنشان کرد: حل این معضل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت جدی و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط است تا بتوان از خروج سرمایه ملی جلوگیری کرد.

حجت الاسلام قریشی با تأکید بر نقش اثرگذار محیط آموزشی در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان، اظهار کرد: مدرسه به طور کامل می‌تواند بر آینده و رفتار دانش‌آموزان تأثیر مثبت یا منفی بگذارد و تاریخ نیز نشان می‌دهد که معلمان در تربیت نسل‌ها نقش تعیین‌کننده داشته‌اند.

لزوم پرهیز از اسراف در جامعه

امام جمعه ارومیه با اشاره به حساسیت جایگاه معلم افزود: مجموعه وزارت آموزش و پرورش باید دقت لازم را در انتخاب و گزینش معلمان به کار گیرد و از سپردن این مسئولیت مهم به افراد فاقد صلاحیت پرهیز کند.

قریشی با تأکید بر ضرورت پرهیز از اسراف، اظهار کرد: بدن انسان متعلق به خداست و نباید به هر شکل و شیوه‌ای از آن استفاده کرد. افرادی که در مصرف نعمت‌ها اسراف می‌کنند، در زمره برادران شیطان قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور افزود: مصرف گاز، بنزین و سایر منابع انرژی در کشور بسیار بیشتر از استاندارد است و متأسفانه اسراف در بسیاری از خانه‌ها مشاهده می‌شود.

امام جمعه ارومیه همچنین بر لزوم مدیریت مصرف در حوزه کالاهای خانگی تأکید کرد و گفت: در مصرف لباس، فرش، مبل و دیگر اقلام باید دقت و صرفه‌جویی بیشتری صورت گیرد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.