طاهری: مردم پرچمدار فرهنگ عفاف و حجاب شوند

کاشمر- امام‌جمعه کاشمر گفت: حجاب و عفت را با اجبار و برخورد قهری نمی‌توان در جامعه نهادینه کرد؛ مردم باید خود پرچمدار این فرهنگ الهی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه کاشمر که با حضور اقشار مختلف مردم در امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، اظهار کرد: حجاب یک دستور اجتماعی صرف نیست، بلکه نشان بندگی، کرامت و عقلانیت است، زن مسلمان با رعایت پوشش اسلامی، از کرامت خود پاسداری می‌کند و جامعه را از لغزش‌ها و آسیب‌های اخلاقی حفظ می‌نماید.

امام جمعه کاشمر افزود: قرآن کریم در سوره‌های نور و احزاب، به روشنی بر ضرورت حفظ نگاه، حیا و پوشش تأکید کرده است. این دستور، نه محدودیت، بلکه ضامن آرامش روانی و اجتماعی جامعه است.

وی با بیان اینکه فرهنگ عفاف با گفتگو و آگاهی در جامعه نهادینه می‌شود، گفت: ما باید بتوانیم شبهات جوانان را بشنویم و پاسخ دهیم، نه اینکه صرفاً با تندی یا تحمیل رفتار کنیم، کار فرهنگی یعنی اقناع، نه اجبار. حجاب وقتی ماندگار است که با ایمان، آگاهی و انتخاب درونی همراه باشد.

طاهری با اشاره به تأثیر خانواده در تربیت فرزندان افزود: خانواده اولین مدرسه عفاف است، اگر پدر و مادر در رفتار، گفتار و نگاه خود الگویی از حیا و متانت باشند، فرزندان نیز با میل و محبت راه درست را انتخاب می‌کنند.

امام جمعه کاشمر ادامه داد: بسیاری از دختران و پسران ما دل‌های پاکی دارند اما در معرض تبلیغات سنگین فضای مجازی و الگوهای غلط قرار گرفته‌اند، در چنین شرایطی، اگر ما با محبت و عقلانیت وارد شویم آنان خود مشتاق بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی خواهند شد.

وی بر نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی تأکید کرد و گفت: کار فرهنگی نباید فقط به مناسبت‌ها و هفته‌های خاص محدود شود بلکه مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها باید دائماً دربارهٔ فلسفه و زیبایی‌های حجاب صحبت کنند، نه اینکه تنها به ظاهر آن بپردازند.

طاهری با اشاره به برخی غفلت‌های مدیریتی در حوزه فرهنگ گفت: متأسفانه گاهی در فضای عمومی، حجاب به یک مسئله سیاسی تبدیل می‌شود، در حالی که اصل آن فرهنگی و انسانی است، اگر ما از نگاه دینی و اخلاقی به موضوع بنگریم، دیگر کسی حجاب را محدودیت نمی‌داند، بلکه نشانهٔ شخصیت و عزت می‌بیند.

امام جمعه کاشمر افزود: امروز دشمن با ابزار رسانه، سعی دارد حیا و عفت را از جامعه بگیرد و برای مقابله با این جنگ نرم، باید جبههٔ فرهنگی مردمی شکل بگیرد و جوانان، هیئات، کانون‌ها و مساجد می‌توانند سنگرهای مؤثر دفاع فرهنگی باشند.

وی با تأکید بر اینکه ترویج حجاب وظیفهٔ همگانی است، گفت: هرکسی در هر جایگاه می‌تواند سفیر عفاف باشد؛ از معلم و دانشجو گرفته تا کارمند و کاسب این فرهنگ باید از درون جامعه بجوشد، نه از دستورهای اداری.

طاهری با اشاره به هفتهٔ بهداشت روان و تربیت‌بدنی اظهار کرد: سلامت روحی و روانی جامعه در گرو ایمان و آرامش درونی است، همان‌طور که ورزش برای جسم لازم است، ذکر، محبت و عفاف نیز ورزش روح است؛ اگر ایمان و اخلاق در جامعه زنده بماند، هیچ دشمنی نمی‌تواند ملت ما را شکست دهد.

