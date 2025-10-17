طاهری: مردم پرچمدار فرهنگ عفاف و حجاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه کاشمر که با حضور اقشار مختلف مردم در امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، اظهار کرد: حجاب یک دستور اجتماعی صرف نیست، بلکه نشان بندگی، کرامت و عقلانیت است، زن مسلمان با رعایت پوشش اسلامی، از کرامت خود پاسداری می‌کند و جامعه را از لغزش‌ها و آسیب‌های اخلاقی حفظ می‌نماید.

امام جمعه کاشمر افزود: قرآن کریم در سوره‌های نور و احزاب، به روشنی بر ضرورت حفظ نگاه، حیا و پوشش تأکید کرده است. این دستور، نه محدودیت، بلکه ضامن آرامش روانی و اجتماعی جامعه است.

وی با بیان اینکه فرهنگ عفاف با گفتگو و آگاهی در جامعه نهادینه می‌شود، گفت: ما باید بتوانیم شبهات جوانان را بشنویم و پاسخ دهیم، نه اینکه صرفاً با تندی یا تحمیل رفتار کنیم، کار فرهنگی یعنی اقناع، نه اجبار. حجاب وقتی ماندگار است که با ایمان، آگاهی و انتخاب درونی همراه باشد.

طاهری با اشاره به تأثیر خانواده در تربیت فرزندان افزود: خانواده اولین مدرسه عفاف است، اگر پدر و مادر در رفتار، گفتار و نگاه خود الگویی از حیا و متانت باشند، فرزندان نیز با میل و محبت راه درست را انتخاب می‌کنند.

امام جمعه کاشمر ادامه داد: بسیاری از دختران و پسران ما دل‌های پاکی دارند اما در معرض تبلیغات سنگین فضای مجازی و الگوهای غلط قرار گرفته‌اند، در چنین شرایطی، اگر ما با محبت و عقلانیت وارد شویم آنان خود مشتاق بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی خواهند شد.

وی بر نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی تأکید کرد و گفت: کار فرهنگی نباید فقط به مناسبت‌ها و هفته‌های خاص محدود شود بلکه مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها باید دائماً دربارهٔ فلسفه و زیبایی‌های حجاب صحبت کنند، نه اینکه تنها به ظاهر آن بپردازند.

طاهری با اشاره به برخی غفلت‌های مدیریتی در حوزه فرهنگ گفت: متأسفانه گاهی در فضای عمومی، حجاب به یک مسئله سیاسی تبدیل می‌شود، در حالی که اصل آن فرهنگی و انسانی است، اگر ما از نگاه دینی و اخلاقی به موضوع بنگریم، دیگر کسی حجاب را محدودیت نمی‌داند، بلکه نشانهٔ شخصیت و عزت می‌بیند.

امام جمعه کاشمر افزود: امروز دشمن با ابزار رسانه، سعی دارد حیا و عفت را از جامعه بگیرد و برای مقابله با این جنگ نرم، باید جبههٔ فرهنگی مردمی شکل بگیرد و جوانان، هیئات، کانون‌ها و مساجد می‌توانند سنگرهای مؤثر دفاع فرهنگی باشند.

وی با تأکید بر اینکه ترویج حجاب وظیفهٔ همگانی است، گفت: هرکسی در هر جایگاه می‌تواند سفیر عفاف باشد؛ از معلم و دانشجو گرفته تا کارمند و کاسب این فرهنگ باید از درون جامعه بجوشد، نه از دستورهای اداری.

طاهری با اشاره به هفتهٔ بهداشت روان و تربیت‌بدنی اظهار کرد: سلامت روحی و روانی جامعه در گرو ایمان و آرامش درونی است، همان‌طور که ورزش برای جسم لازم است، ذکر، محبت و عفاف نیز ورزش روح است؛ اگر ایمان و اخلاق در جامعه زنده بماند، هیچ دشمنی نمی‌تواند ملت ما را شکست دهد.