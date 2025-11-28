  1. استانها
  2. خوزستان
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

موسوی‌فرد: حضور مردم و توان نیروهای مسلح، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشت

موسوی‌فرد: حضور مردم و توان نیروهای مسلح، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشت

اهواز - نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به ناکامی دشمنان در ایجاد ناامنی، حضور مردم و هوشیاری نیروهای مسلح را عامل اصلی شکست آنان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز با اشاره به ناکامی دشمنان در ایجاد ناامنی، حضور مردم و هوشیاری نیروهای مسلح را عامل اصلی شکست آنان دانست.

وی اظهار کرد: اساس تربیت تنها به روابط والدین و فرزندان یا معلم و دانش‌آموز محدود نمی‌شود، بلکه انسان در اغلب کنش‌های زندگی نقش تربیت‌کننده دارد. زیربنای تربیت، انسان‌شناسی صحیح است و نگاه اسلامی مجموعه‌ای از بدن، فطرت، عقل و روح را در نظر می‌گیرد.

امام جمعه اهواز با انتقاد از علوم انسانی غربی افزود: این علوم تنها به جنبه مادی انسان توجه دارند و از فطرت و عقل غفلت می‌کنند؛ در حالی‌که قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) بهترین راهنمای شناخت انسان و تدوین برنامه تربیتی هستند.

وی با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر گفت: تمام خطبه‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین (ع) سرشار از دعوت به تقواست. تقوا همان احساس مسئولیت درونی و پرهیز از خطا و گناه است و اساس سعادت انسان در دنیا و آخرت به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد تأکید کرد: اگر مسئولان بر اساس سفارش‌های امیرالمؤمنین (ع) عمل کنند، جامعه اسلامی با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهد شد. خانواده مستحکم بزرگ‌ترین سرمایه جامعه اسلامی است و بی‌توجهی به حجاب و عفاف موجب سستی بنیان خانواده و بروز بحران‌های اخلاقی و جمعیتی خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به شکست پروژه امنیتی رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم ۲۰ سال برای عملیات ۱۲ روزه اخیر برنامه‌ریزی کرده بود و با حمایت آمریکا و غرب هفت لایه پدافندی ایجاد کرد، اما توان موشکی و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی معادلات دشمن را برهم زد.

وی افزود: دشمنان با شرارت و اوباش‌گری وارد میدان شدند اما با دست خالی بازگشتند. این شکست جز در سایه عنایت الهی، توجه ولی‌الله الاعظم (عج) و برنامه‌ریزی دقیق نیروهای مسلح ممکن نبود.

موسوی‌فرد حضور مردم را مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن دانست و خاطرنشان کرد: این کشور، کشور امام زمان (عج) است و مردمش دل‌سپرده اهل‌بیت (ع) هستند. هر جا مردم دل به اهل‌بیت دهند، حمایت الهی شامل حال‌شان خواهد شد و شکست دشمن قطعی است.

وی در پایان با اشاره به مراسم گسترده اخیر در کشور گفت: در هفته گذشته مردم سراسر ایران، به‌ویژه در خوزستان و شهرستان کارون، برای ابراز همدردی با ولی‌الله و عرض تسلیت به فرزند برومند اسلام سنگ‌تمام گذاشتند و خیابان‌ها مملو از حضور مردمی بود که از جان و دل به اهل‌بیت (ع) اظهار ارادت کردند.

کد خبر 6670839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها