به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسویفرد در خطبههای نماز جمعه اهواز با اشاره به ناکامی دشمنان در ایجاد ناامنی، حضور مردم و هوشیاری نیروهای مسلح را عامل اصلی شکست آنان دانست.
وی اظهار کرد: اساس تربیت تنها به روابط والدین و فرزندان یا معلم و دانشآموز محدود نمیشود، بلکه انسان در اغلب کنشهای زندگی نقش تربیتکننده دارد. زیربنای تربیت، انسانشناسی صحیح است و نگاه اسلامی مجموعهای از بدن، فطرت، عقل و روح را در نظر میگیرد.
امام جمعه اهواز با انتقاد از علوم انسانی غربی افزود: این علوم تنها به جنبه مادی انسان توجه دارند و از فطرت و عقل غفلت میکنند؛ در حالیکه قرآن کریم و اهلبیت (ع) بهترین راهنمای شناخت انسان و تدوین برنامه تربیتی هستند.
وی با اشاره به نامه ۵۳ نهجالبلاغه خطاب به مالک اشتر گفت: تمام خطبهها و نامههای امیرالمؤمنین (ع) سرشار از دعوت به تقواست. تقوا همان احساس مسئولیت درونی و پرهیز از خطا و گناه است و اساس سعادت انسان در دنیا و آخرت به شمار میرود.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد تأکید کرد: اگر مسئولان بر اساس سفارشهای امیرالمؤمنین (ع) عمل کنند، جامعه اسلامی با مشکلات کمتری روبهرو خواهد شد. خانواده مستحکم بزرگترین سرمایه جامعه اسلامی است و بیتوجهی به حجاب و عفاف موجب سستی بنیان خانواده و بروز بحرانهای اخلاقی و جمعیتی خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با اشاره به شکست پروژه امنیتی رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم ۲۰ سال برای عملیات ۱۲ روزه اخیر برنامهریزی کرده بود و با حمایت آمریکا و غرب هفت لایه پدافندی ایجاد کرد، اما توان موشکی و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی معادلات دشمن را برهم زد.
وی افزود: دشمنان با شرارت و اوباشگری وارد میدان شدند اما با دست خالی بازگشتند. این شکست جز در سایه عنایت الهی، توجه ولیالله الاعظم (عج) و برنامهریزی دقیق نیروهای مسلح ممکن نبود.
موسویفرد حضور مردم را مهمترین عامل ناکامی دشمن دانست و خاطرنشان کرد: این کشور، کشور امام زمان (عج) است و مردمش دلسپرده اهلبیت (ع) هستند. هر جا مردم دل به اهلبیت دهند، حمایت الهی شامل حالشان خواهد شد و شکست دشمن قطعی است.
وی در پایان با اشاره به مراسم گسترده اخیر در کشور گفت: در هفته گذشته مردم سراسر ایران، بهویژه در خوزستان و شهرستان کارون، برای ابراز همدردی با ولیالله و عرض تسلیت به فرزند برومند اسلام سنگتمام گذاشتند و خیابانها مملو از حضور مردمی بود که از جان و دل به اهلبیت (ع) اظهار ارادت کردند.
