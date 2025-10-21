به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسویفرد پیش از ظهر امروز سهشنبه در نشست گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان که در تالار اجتماعات شهدای فرهنگی اهواز برگزار شد، بر اهمیت تربیت دینی و اخلاقی فرزندان تأکید کرد.
وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه علمی که انسان را به خدا نزدیک نکند، بیارزش است، اظهار کرد: باید فرزندان خود را به گونهای تربیت کنیم که در مسیر خداوند متعال و اهل بیت علیهمالسلام قرار گیرند.
امام جمعه اهواز افزود: اگر فرزندان با تمسک به اهل بیت تربیت شوند، خروجی نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی، انسانهایی دغدغهمند و مسئول نسبت به مسائل جامعه خواهند بود.
وی، نقش پدر، مادر و معلم را در تربیت دانشآموزان بسیار مهم دانست و تصریح کرد: هرچه این پیوند عمیقتر باشد، افراد جامعه مسئولیتپذیرتر و متعهدتر تربیت میشوند.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد با بیان اینکه «فرزندان در دستان ما امانت الهی هستند»، گفت: اگر از این امانت به خوبی محافظت شود، افرادی همچون حاج قاسم سلیمانی و شهید مصطفی چمران تحویل جامعه داده خواهند شد. باید فرزند صالح تربیت کنیم تا منشأ خیر و برکت برای همه افراد جامعه باشند.
