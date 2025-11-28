امام جمعه سنقر: ملت ایران آمریکا را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی، امام جمعه سنقر و کلیایی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با توصیه همگان به تقوای الهی اظهار کرد: خداوند در قرآن و امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبلاغه بارها بر تقوا تأکید کردهاند و روشن است که بیتوجهی به این اصل، انسان را در وادی گمراهی میافکند.
وی با اشاره به فرازی از خطبه ۸۳ نهجالبلاغه افزود: امام علی (ع) انسان بیتقوا را به کسی تشبیه میکند که دلو آرزوهایش را در چاه ضلالت فرو میبرد و برای رسیدن به هوا و هوسهای خود میکوشد، بیآنکه اعتنایی به حکم خدا و سخن پیامبر و اهلبیت (ع) داشته باشد. چنین انسانی تمام تلاشش را برای دنیا هزینه میکند و از سرانجام غمبار خود غافل میماند؛ در حالی که ناکامیها، بیماریها و مرگ در برابر او آشکار است و با این حال از آن عبرت نمیگیرد.
غفلت از آخرت و دوری از سیره اهلبیت (ع)
امام جمعه سنقر ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) هشدار میدهند که انسان بیتقوا خود را در معرض بلاهای بزرگ قرار میدهد و روزی فرا میرسد که چشم میبندد و از دنیا میرود، در حالی که مغرور و فریبخورده بوده و بهرهای برای آخرت خویش ذخیره نکرده است. قرآن و روایات مکرر این حقیقت را یادآوری کردهاند که هر نعمتی که خداوند به انسان داده، باید در مسیر بندگی و معرفت به کار گرفته شود، وگرنه سرمایه عمر تباه خواهد شد.
وی با اشاره به ولایتمداری حضرت زهرا (س) بیان کرد: یکی از درسهای بزرگ اهلبیت (ع)، تبعیت کامل از حجت خداست. رفتار و سخنان صدیقه طاهره (س) در ماجرای فدک و سایر وقایع تاریخی، نمونهای روشن از پایبندی به ولایت است؛ تا آنجا که حتی در تصمیم به نفرین، تابع نظر امیرالمؤمنین (ع) بودند. ما نیز باید از این سیره درس بگیریم و ببینیم تا چه اندازه در عمل و رفتار تابع امام و رهبری جامعه هستیم.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به اهتمام اهلبیت (ع) به حضور در مسجد گفت: خانه امیرالمؤمنین (ع) با وجود حضور چهار معصوم، از نظر قداست کمتر از مسجد نبود، اما ایشان نماز را در مسجد اقامه میکردند تا اهمیت نماز جماعت در فرهنگ اسلامی مشخص شود. پیامبر (ص) نیز به حدی بر حضور در مسجد تأکید داشتند که حتی برای یک فرد نابینا طنابی از خانه تا مسجد نصب کردند تا او بتواند در نماز جماعت شرکت کند.
وی افزود: متأسفانه امروز فاصله ما با این فرهنگ بسیار زیاد شده است و در برخی مساجد تعداد نمازگزاران به حداقل رسیده است. این در حالی است که در روایات، ثواب نماز جماعت به مراتب بیش از نماز فرادا دانسته شده و حتی امام علی (ع) در حدیثی تکاندهنده میفرمایند کسانی که نماز جماعت را ترک میکنند، از برخی حقوق اجتماعی محروم میشوند تا به مسجد بازگردند.
امام جمعه سنقر با تاکید بر اینکه تقوا راه نجات است، ادامه داد: مرگ ناگهانی انسان را درمییابد در حالی که آرزوهایش ناتمام مانده است. تنها راه رهایی، تمسک به تقوا و عمل بر اساس معارف اهلبیت (ع) است.
در بخش دیگری از خطبهها، وی به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب فرمودند ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را شکست داد. ایشان تأکید کردند که مردم باید از دولت حمایت کنند، چرا که این مطالبه ولیفقیه است و دولت نیز در مسیر خدمت تلاش میکند.
حجتالاسلام رضایی با بیان اینکه اعتماد به آمریکا نتیجهای جز خسارت ندارد، اضافه کرد: تجربه اوکراین نمونهای روشن از سرانجام اعتماد به قدرتهای مستکبر است. این کشور که روزی سومین زرادخانه هستهای جهان را داشت، امروز بخش بزرگی از خاک خود را از دست داده و تحقیر میشود؛ زیرا فریب وعدههای آمریکا را خورد. قرآن نیز هشدار داده که تکیه بر ظالمان، سرانجامی جز سقوط ندارد.
وی در پایان با تسلیت سالروز وفات حضرت امالبنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، مقام والای این بانوان فداکار را گرامی داشت و برای آنان اجر و پاداش الهی مسئلت کرد.
