مسئولان به ارباب رجوع احترام بگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عظیم اسدزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان نمین با اشاره بر اهمیت رعایت احترام به مردم، گفت: این تریبون و این میز توسط مردم به ما واگذار شده است و مسئولان باید به ارباب رجوع احترام بگذارند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید با دقت، اخلاق حرفه‌ای و روحیه خدمت‌رسانی به مردم عمل کنند تا باعث نارضایتی مردم نشود، افزود: برای مثال کارمندی که امروز می‌تواند برگه‌ای را تحویل دهد، نباید آن را به فردا موکول کند.

امام جمعه نمین همچنین به تلاش‌های دشمنان برای تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: در جنگ ۱۲ روزه کل دشمنان در دنیا تلاش کردند اما نتوانستند مردم را از نظام جدا کنند و این تلاش دشمن منجر به اتحاد ملی و مقدس شد.

اسدزاده با اشاره به بی‌آبرویی آمریکا در برابر وفاداری مردم ایران تصریح کرد: بی‌آبرویی آمریکا نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان نیز مشاهده شده و به‌اذن خدا در آینده نیز شکست خواهند خورد.

وی همچنین به «جنگ رسانه‌ای دشمن» اشاره کرد و گفت: دشمن امروز در خرمشهر و آبادان حضور ندارد، بلکه در ذهن و رسانه‌ها فعال است و تلاش می‌کند عقاید و ذهن مردم را تخریب کند و با برجسته کردن اخبار منفی، از بازگو و بازنشر شدن عزت و پیشرفت کشور جلوگیری می‌کند.

در پایان، امام جمعه نمین از عوامل برگزاری مجالس باشکوه هفته بسیج و حضور پررنگ مردم در مساجد تمامی روستاهای شهرستان نمین تشکر و قدردانی کرد.