باقری: آحاد مردم در آیین معنوی اعتکاف مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یاسر باقری در خطبه‌های نماز جمعه جعفرآباد با اشاره به اهمیت آئین معنوی اعتکاف، اظهار کرد: همه کسانی که امکان حضور دارند، در این آئین معنوی مشارکت کنند و همچنین از آحاد مردم دعوت کرد تا در پویش «هر خانواده یک غذا» مشارکت داشته باشند.

وی به موضوع افزایش کرایه‌ها به دلیل گرانی بنزین اشاره و از رانندگان خواست انصاف و وجدان خود را ملاک قرار داده و تاکید کرد: رانندگانی که خودروهای دوگانه‌سوز دارند، با توجه به شرایط اقتصادی، هوای همشهریان و هم‌محلی‌های خود را داشته باشند تا خیر و برکت این ملاحظه به زندگی آنان بازگردد.

امام‌جمعه جعفرآباد همچنین به نصب برخی سرعت‌گیرهای غیر استاندارد در سطح استان اشاره کرد و خواستار اقدام جدی اداره راهداری شد.

حجت‌الاسلام باقری در خصوص نصب سرعت گیرها هدف این است که رانندگان با دید کافی سرعت خود را کاهش دهند و از حوادث و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود، تاکید کرد: شیب سرعت‌گیرها باید ملایم باشد تا خودروها دچار آسیب فنی نشوند، رنگ‌آمیزی سرعت‌گیرها به صورت دائم انجام شود و نصب علائم هشداردهنده و تصویر سرعت‌گیر روی کف جاده تا رانندگان راحت‌تر متوجه کاهش سرعت شوند.