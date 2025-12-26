  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

باقری: آحاد مردم در آیین معنوی اعتکاف مشارکت کنند

جعفرآباد - امام‌ جمعه شهر جعفرآباد با دعوت از مردم، بر حضور همگان در آیین سه‌روزه اعتکاف در مساجد تأکید و از خیرین خواست در پویش «هر خانواده یک غذا» مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یاسر باقری در خطبه‌های نماز جمعه جعفرآباد با اشاره به اهمیت آئین معنوی اعتکاف، اظهار کرد: همه کسانی که امکان حضور دارند، در این آئین معنوی مشارکت کنند و همچنین از آحاد مردم دعوت کرد تا در پویش «هر خانواده یک غذا» مشارکت داشته باشند.

وی به موضوع افزایش کرایه‌ها به دلیل گرانی بنزین اشاره و از رانندگان خواست انصاف و وجدان خود را ملاک قرار داده و تاکید کرد: رانندگانی که خودروهای دوگانه‌سوز دارند، با توجه به شرایط اقتصادی، هوای همشهریان و هم‌محلی‌های خود را داشته باشند تا خیر و برکت این ملاحظه به زندگی آنان بازگردد.

امام‌جمعه جعفرآباد همچنین به نصب برخی سرعت‌گیرهای غیر استاندارد در سطح استان اشاره کرد و خواستار اقدام جدی اداره راهداری شد.

حجت‌الاسلام باقری در خصوص نصب سرعت گیرها هدف این است که رانندگان با دید کافی سرعت خود را کاهش دهند و از حوادث و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود، تاکید کرد: شیب سرعت‌گیرها باید ملایم باشد تا خودروها دچار آسیب فنی نشوند، رنگ‌آمیزی سرعت‌گیرها به صورت دائم انجام شود و نصب علائم هشداردهنده و تصویر سرعت‌گیر روی کف جاده تا رانندگان راحت‌تر متوجه کاهش سرعت شوند.

