به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی در خطبههای نمازجمعه این هفته بندر دیّر با تأکید بر اینکه تقوای الهی راه برونرفت از گرفتاریها و بنبستهاست، اظهار داشت: هرکس تقوا پیشه کند، خداوند برای او مسیر نجات از مشکلات را فراهم میکند و روزیِ غیرمنتظره به وی میرساند.
امام جمعه دیّر با اشاره به بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج، این سخنان را دارای پیامهای مهم معنوی، سیاسی و فرهنگی برای داخل و خارج کشور دانست و افزود: رهبر انقلاب هم بر ارتباط بیشتر با خداوند برای رفع مشکلات تأکید کردند و هم مردم و مسئولان را نسبت به پرهیز از اسراف و همکاری با دولت توصیه نمودند.
وی هشدار رهبری درباره برنامه دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه برای ایجاد اختلاف میان مردم و تضعیف دولت و نظام را نیز یادآور شد و گفت: وحدت و همدلی ملی، محور توصیههای رهبر انقلاب بود.
حسینی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش بسیج، افزود: ایشان بسیج را شجره طیبه و ریشهدار نهتنها در ایران بلکه در سراسر جهان خواندند و مقاومت امروز ملتهای منطقه را برخاسته از روحیه بسیجی دانستند.
امام جمعه دیّر در بخش دیگر سخنان خود به موضوع ارتباط با خداوند و جایگاه دعا در معارف اسلامی پرداخت و بیان کرد: دعا بهترین وسیله گسترش رابطه معنوی با خدا و مغز عبادت است.
وی یادآور شد: بیتوجهی به حضور قلب در نماز و محدود کردن دعا به زمان گرفتاری، از آفات ارتباط معنوی با خداست.
خطیب نمازجمعه دیر با اشاره به روایات، بر لزوم ذکر حاجات به صورت مشخص، استمرار دعا، پرهیز از گناه، لقمه حلال و رعایت شرایط استجابت دعا تأکید کرد و گفت: برخی رفتارها همچون غیبت، بدگویی، نفاق، تضییع حقوق مردم، تأخیر نماز واجب و قطع رحم مانع استجابت دعا میشود.
حسینی همچنین انتقاداتی را متوجه کسانی دانست که هنگام دعوت به استغفار و توبه جمعی، آن را توهین به مردم تلقی میکنند.
حسینی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات درباره فعالیت گروههای سازمانیافته برای ترویج بیبندوباری، ضربه به خانواده و ایجاد لجامگسیختگی فرهنگی، خواستار برخورد هوشمندانه دستگاهها با این جریانها شد و اظهار کرد: برخی مواضع در دولت نباید موجب جوسازی علیه رهبری شود.
امام جمعه دیر گفت: طبق گزارش ارائهشده به رهبر انقلاب، گروههایی بهصورت باندی و هدایتشده از سوی دشمنان اسلام، با هدف تضعیف بنیان خانواده و ایجاد شکاف فرهنگی در جامعه فعالند که رهبری این مسئله را به دولت ارجاع دادهاند تا با دقت و تدبیر آن را پیگیری کند.
وی در ادامه با اشاره به موضع مثبت رئیسجمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، سخنان اخیر رئیس شورای اطلاعرسانی دولت را مبهم و دوپهلو توصیف و بیان کرد: این نوع بیانها چنین القا میکند که رهبری دستور برخورد با همه زنان را دادهاند، در حالی که مواضع ایشان کاملاً روشن است و بخش عمده زنان کمحجاب اهل عبادت، شبقدر و اعتکاف هستند و باید با آنان با زبان فرهنگی گفتوگو کرد.
وظیفه داریم از دولت حمایت کنیم
وی با بیان اینکه عدهای محدود اما سازمانیافته نیز برای گسترش بیبندوباری فعالیت میکنند، افزود: هر کسی که عمداً سخنان رهبر انقلاب را وارونه جلوه دهد یا میان دولت و رهبری دوگانگی ایجاد کند، باید شناسایی شود.
حسینی تصریح کرد: ما وظیفه داریم از دولت حمایت کنیم؛ اما کسانی که در برابر رهبری حرکت کنند، نفوذیاند. این عناصر باید از نهاد ریاستجمهوری بیرون انداخته شوند.
وی سپس به موضوع اسراف پرداخت و با اشاره به سخنان رهبر انقلاب، اسراف در آب، برق، گاز، بنزین و ارزاق را یکی از بزرگترین آسیبها برای کشور دانست.
خطیب نمازجمعه دیر نمونههایی از تجملگرایی در عروسیها، چشموهمچشمیها، هزینههای غیرضروری در مجالس ختم و ریختوپاشهای خانوادگی را یادآور شد و گفت بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه در همین رفتارها دارد.
وی در ادامه با اشاره به طرح دولت برای ساماندهی مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق گفت: اصل طرح مورد توافق دولت، مجلس و قوه قضائیه است، اما اجرای آن باید ابتدا از دروازههای اصلی قاچاق آغاز شود نه از اقشار ضعیف.
حسینی با اشاره به پرونده فردی که ۱۱ هزار میلیارد تومان وثیقه را ظرف یک ساعت نقداً تأمین کرده بود افزود: روشن است که قاچاقهای بزرگ در سطحی فراتر از مردم عادی انجام میشود و باید ابتدا همان مسیرها بسته شود.
وی افزود: ایرادهای این طرح مانند عدم تعلق سهمیه به خودروهای نو شماره هم باید اصلاح شود.
امامجمعه دیّر به بیانات رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: ارتباط معنوی با خدا، پرهیز از اسراف، حمایت از دولت و حفظ وحدت ملی در برابر دشمن چهار توصیه اخیر رهبر انقلاب است.
وی تأکید کرد: دولت بار سنگینی بر دوش دارد و ادامهدهنده مسیر نیمهتمام شهید رئیسی است؛ بنابراین حمایت مردمی ضرورت دارد.
حسینی همچنین وحدت ملی را رمز شکست نقشه دشمنان دانست و گفت: سلطنتطلبان و گروههای ضدانقلاب با طراحی آشوب داخلی در پی فراهمکردن زمینه حمله دشمن بودند، اما با هوشیاری مردم و انسجام جامعه ناکام ماندند.
وی درباره شایعات مربوط به نامه رئیسجمهور به ولیعهد عربستان نیز گفت: رسانههای بیگانه با تحریف، موضوع میانجیگری میان ایران و آمریکا را مطرح کردند، در حالی که وزارت خارجه اعلام کرده متن نامه صرفاً تقدیر بابت برگزاری حج بوده است.
امامجمعه دیّر با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره بسیج، این نهاد را ثروت ملی و رکن اصلی مقاومت توصیف کرد و گفت: بسیج بهدلیل گستردگی مردمی و حضور در تمام عرصههای کشور، نقشی بیبدیل در امنیت و پیشرفت ایران دارد.
وی با بیان اینکه بسیج در میدان نبرد، جهاد تبیین، حوادث طبیعی، خدمترسانی اجتماعی و صحنههای سازندگی حضوری فعال دارد، افزود: نسل چهارم بسیجیها بهویژه نوجوانان امروز با انگیزه و آمادگی بیشتر وارد این عرصه شدهاند و این جریان مردمی باید برای آینده کشور تقویت و حمایت شود.
حسینی تأکید کرد: عقبه عظیم بسیج تنها به سازمان رسمی آن در سپاه محدود نمیشود، بلکه همه گروههای غیور، مؤمن و مسئولیتپذیر جامعه که با روحیه جهادی و غیرتمندانه فعالیت میکنند، بخشی از پیکره بسیج بهشمار میروند.
وی با اشاره به نقش تاریخی بسیج در برابر زیادهخواهیهای بینالمللی و فشارهای دشمنان، گفت: نشاط و پویایی این نهاد تضمینکننده تداوم جبهه مقاومت است و هر جا بسیج زنده و فعال باشد، ایران مقتدرتر و جبهه مقاومت پایدارتر خواهد بود.
امام جمعه دیر در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: ملت ایران هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را به شکست کشاند؛ دشمنان بهدنبال فروپاشی کشور بودند اما سرشان به سنگ خورد و حتی برخی افراد زاویهدار نیز در این شرایط در کنار نظام قرار گرفتند.
حسینی همچنین شهادت فرمانده حزبالله را نشانه زوال رژیم صهیونیستی دانست و گفت: این حادثه موجب تقویت جبهه مقاومت و ناکامی طرح خلع سلاح حزبالله خواهد شد.
امامجمعه دیّر از عموم مردم، مسئولان و گروههای فرهنگی و نظامی شهرستان بهخاطر برگزاری باشکوه مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام و همچنین بزرگداشت شهید شاخص کشوری، شهید دانشآموز بسیجی طالب ابراهیمی قدردانی کرد و این حضور گسترده را نشانه بیداری و وفاداری مردم به آرمانهای شهدا دانست.
حسینی با تقدیر از دستگاههای مختلف در برگزاری مراسم شهید شاخص کشوری در محل مصلی گفت: حضور مسئولان، بسیجیان، فرهنگیان، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم، جلوهای از احترام عمیق جامعه به فرهنگ ایثار و شهادت بود.
امام جمعه دیر همچنین از تلاشهای انجامشده برای مراسم استقبال، تشییع، وداع و خاکسپاری شهدای گمنام در سطح شهرستان، بهویژه در بخش آبادان و روستای سروستان، تشکر کرد و گفت: مشارکت گسترده مردم نشان داد که نور شهدا همچنان در متن جامعه جریان دارد و این بزرگواران مایه برکت و امنیت هستند.
نظر شما