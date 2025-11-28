به گزارش خبرگزاری مهر، اله کرم اخلاقی اظهار داشت: تصمیم تعطیلی کلاسهای تئوری دانشجویان بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان اتخاذ شده است.
وی افزود: آموزشهای عملی و برنامههای کارآموزی و کارورزی طبق زمانبندی قبلی و بدون تغییر ادامه خواهد داشت.
اخلاقی با اشاره به افزایش موارد ابتلاء به بیماریهای تنفسی در استان بوشهر، اضافه کرد: رعایت توصیههای بهداشتی شامل استفاده از ماسک در فضاهای سربسته، شستوشوی مکرر دستها، پرهیز از حضور در تجمعات در صورت داشتن علائم، استراحت کافی و توجه به تهویه مناسب در خانه و محیط کار ضروری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: دانشجویان برای دسترسی به جزئیات کلاسهای مجازی و اطلاعات تکمیلی، به سامانههای رسمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مراجعه کنند.
