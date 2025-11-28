به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه مسجد جامع سنندج در جمع نمازگزاران این شهر اظهار کرد: پیام روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در برنامه تلویزیونی فصلالخطاب برای همه ملت ایران اسلامی بود که به جنایات اسرائیل در جهان اشاره داشتند.
وی با اشاره به اینکه امروز رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت آمریکای جهانخوار علیه بشریت در غزه برای همگان آشکار است، افزود: امروز بیش از هر زمانی هوشیاری و بصیرت مردم و تقویت وحدت و انسجام در جامعه نیاز است.
امام جمعه سنندج با گرامیداشت یاد و شهدا و گرامیداشت هفته بسیج اعلام کرد: رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه با تمام تجهیزات و امکانات تلاش کرد انسجام ملت ایران را خدشهدار کند اما وحدت و همدلی مردم بیش از همیشه نمایان شد.
بسیج از ابتدای شکلگیری در مسیر دفاع از انقلاب قدم برداشته است
ماموستا رستمی بیان کرد: بسیج از ابتدای شکلگیری تاکنون در مسیر دفاع از انقلاب و ارزشهای دینی و اسلامی گام برداشته است و همچنان در این راستا نقشآفرینی میکند.
وی با تاکید بر اینکه تورم و مشکلات امروز به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است، افزود: نیاز است برنامهریزی های درستی برای حل این مشکل انجام و تصمیمات درستی اتخاذ شود.
امام جمعه سنندج با اشاره به اینکه کردستان دارای ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای مختلف است، گفت: این همه تورم و مشکلات در این استان با وجود نعمات بیشمار خدادادی و ظرفیتهای بیشمار جایز نیست.
ماموستا رستمی خواهان تلاش مسئولان در رفع مشکلات مردم و رعایت عدل و انصاف شد.
وی از جوانان خواست با دوری از دست زدن به هرگونه گناهی همچون خودکشی، به خداوند توکل کنند و از رحمت خداوند ناامید نشوند چرا که ناامیدی بزرگترین گناه محسوب میشود.
وی همچنین روز نیروی دریایی را تبریک گفت و اضافه کرد: ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ناوشکن دنا، ۶۵ هزار کیلومتر از آبهای آزاد را از اقیانوس اطلس تا آرام طی کرد و با موفقیت به ساحل بندرعباس برگشت که افتخار بزرگی است.
