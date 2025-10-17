ماموستا رستمی: مسئولان برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایل رستمی در سخنرانی خطبه‌های نماز جمعه امروز مسجد جامع سنندج با تقدبر از حضور مسئولان در نماز جمعه اظهار کرد: امروز مردم به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم با چالش‌های معیشتی روبرو هستند و نیاز است برای رفع این مشکلات و کاهش تورم و فقر برنامه‌ریزی جامعه و درستی از سوی مسئولان و متولیان امر انجام شود.

وی تصریح کرد: بهبود معیشت مردم نیازمند تلاش و همدلی مسئولان است و برای تحقق آن باید برنامه‌ریزی کرد.

وی با اشاره به اینکه پشت میز نشینی و شعار و وعده گویی کاربردی برای مردم ندارد، بیان کرد: دشمنان ایران هیچگاه بدنبال توسعه و پیشرفت کشور ما نبوده و نیستند و اگر چنین هدفی داشتند علیه ایران اسلامی تحریمانه بی‌رحمانه ایجاد نمی‌کردند بنابراین همدلی مردم و مسئولان است که می‌تواند موجب کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت مردم شود.

امام جمعه سنندج با اشاره به اینکه در دوران جنگ ۱۲ روزه مردم کردستان با همدلی و انسجام خود همچون جنگ تحمیلی دوران دفاع مقدس پشتیبانی خود را از نظام اعلام کردند، گفت: حفظ این همبستگی و همدلی بیش از هر زمانی نیاز است و همه باید برای تقویت آن بکوشیم.

کردستان مهیای میزبانی از مسابقات ملی قرآن کریم

ماموستا رستمی همچنین به اشاره به میزبانی کردستان از مسابقات ملی قرآن کریم افزود: در روزهای آینده استان کردستان میزبان مسابقات ملی قرآن کریم است که نور و برکت قرآنی را به این استان هدیه می‌دهد.

وی اذعان کرد: کردستان همواره به‌واسطه حضور ماموستایان، عالمان دینی، بزرگان و قاریان قرآنی به خود افتخار کرده است و این مسیر پرافتخار قرآنی ادامه خواهد داشت.

امام جمعه سنندج با اشاره به برگزاری این رویداد معنوی از فردا ۲۶ مهرماه در سنندج یادآور شد: این مسابقات فرصتی برای معرفی رفیت‌های قرآنی کردستان است و باید از آن به بهترین شکل برای تقویت معنویت در استان بهره برد.

ماموستا رستمی همچنین با تبریک آغاز هفته تربیت بدنی، سلامت جامعه را مسئله‌ای مهم و ضروری دانست و تاکید کرد: خانواده‌ها باید فرزندان خود را به ورزش تشویق کنند تا هم از نظر جسمی و هم روانی سالم‌تر باشند.

وی همچنین هفته بازرسی را تبریک گفت و بر اهمیت انجام بازرسی صحیح تاکید کرد و افزود: در صورتی که بازرسی‌ها به درستی انجام شود، مشکلات مردم به‌ویژه در حوزه معیشت حل خواهد شد.

توسعه گردشگری و رفع مشکلات معیشتی

ماموستا رستمی همچنین به سفر روز گذشته وزیر میراث فرهنگی به کردستان و بازدید وی از مسجد جامع اشاره کرد و گفت: این سفر دستاوردهای خوبی داشت و وزیر میراث فرهنگی قول مساعدت برای توسعه این مرکز مذهبی را داد چرا کهتوسعه صنعت گردشگری می‌تواند به‌طور مستقیم بر درآمدزایی و رشد اقتصادی استان تأثیرگذار باشد.

ماموستا رستمی همچنین ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار کودکان، به ضرورت دوری از فرهنگ‌های غربی و توجه به حفظ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: امیدوارم خداوند متعال امنیت و آرامش کشور را حفظ کرده و مسلمانان در سراسر جهان از آتش تفرقه و اختلافات دور باشند.