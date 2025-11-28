امام جمعه موقت بوشهر:توسعه فرهنگ نماز نیازمند اهتمام جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر اسماعیلی در خطبههای نماز جمعه بوشهر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مهمترین رکن اقتدار، مردم با روحیه بسیجی هستند؛ مردمی از همه اقشار که با انگیزه، ایمان و امید در عرصههای علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی فعال هستند.
وی با بیان اینکه این روحیه بسیجی سرمایهای است که هیچ ملت دیگری مانند ایران از آن بهرهمند نیست تأکید کرد: بسیج سازمان و تفکر، رمز پیشرفت میهن اسلامی بوده است.
امام جمعه موقت بوشهر محور دوم بیانات رهبر انقلاب را شکست دشمن در حوزه نظامی توصیف کرد و تصریح کرد: دشمنان ایران، علیرغم برخورداری از تجهیزات پیشرفته، در جنگ ۱۲ روزه نتوانستند به اهداف شوم خود برسند و در نهایت، با التماس خواهان توقف جنگ شدند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، نقش جوانان ایرانی در عبور از موانع و ایستادگی در برابر نظام سلطه را برجسته دانست و با اشاره به سفارش رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت ملی و حمایت از اقدامات زیربنایی دولت اظهار کرد: ادامه راه شهید رئیسی و پرهیز از اسراف در مسائل اجرایی زمینهساز پیشرفت هرچه بیشتر کشور خواهد بود.
اسماعیلی تکیه بر توان داخلی و کار جهادی را از مهمترین راهکارهای عبور از مشکلات عنوان کرد و با بیان اینکه برخی جریانهای رسانهای با حاشیهسازی و ایجاد شبهههای بیاساس مانند ارسال پیام مذاکره به آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف در کشور هستند خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب این مطالب را دروغ محض عنوان و تأکید کردند تنها راه مقابله با دشمن، انسجام ملی است.
لزوم تبیین عملیات مروارید
خطیب نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به حماسه فراموشنشدنی دریادلان در عملیات مروارید و ناوچه پیکان تصریح کرد: امروز روز نیروی دریایی، دریادلان، و ارتش مقتدر جمهوری اسلامی است. حماسه بزرگی در عملیات مروارید و ناوچه پیکان رقم خورد.
وی با اشاره به اینکه ابعاد این عملیات هنوز برای ما ناشناخته مانده و تا پایان جنگ آثار عمیقی بر جای گذاشت خاطرنشان کرد: اثر این عملیات تا آخر جنگ با ما بود حفظ بنادر کشور ایمن بودن مسیر صادرات و واردات کشور از کار افتادن نیروی دریایی ارتش حزب بعث عراق از جمله آثار عملیات مروارید نیروی دریایی ارتش در جنگ ۸ ساله بود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه روز مجلس نیز در پیش است، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی دو مؤلفه اساسی دارد؛ یکی قانونگذاری که در همه مجالس دنیا مشترک است و دیگری اسلامی بودنش که توجه به اقشار محروم و پرهیز از کشاندن اختلاف میان مردم را در اولویت قرار میدهد.
خطیب نماز جمعه بوشهر با تأکید بر نقش ویژه مجلس در اجرای برنامه هفتم توسعه و نقش راهبردی آن در معیشت مردم خواستار تقویت برنامههای هفتم توسعه و توجه به خانوادههای شهدا و اقشار محروم شد.
تهاجم فرهنگی در راستای و بیدین کردن مردم
اسماعیلی نماز را مهمترین نماد ذکر و بندگی دانست و یادآور شد: ضایع شدن نماز و بیتوجهی به عبادت خدا، زمینه رواج شهوتپرستی، دنیاطلبی و سستی آرمانهای ملی را فراهم میسازد و باید همگان مراقب ویروس غفلت و فراموشی عبادات باشند تا دچار سرنوشت امتهای سرافکنده تاریخ نشوند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با اشاره به وضعیت فرهنگی برخی جوامع افزود: اگر عبادت و ذکر خدا رونق نداشته باشد، سیاست و اقتصاد نیز آغشته به شهوت و دنیاگرایی میشود و دستگاههای مسئول باید با برنامهریزی جدی در راستای توسعه فرهنگ نماز اهتمام ورزند تا جامعه به تعالی و امنیت برسد.
امام جمعه موقت بوشهر، با بیان اینکه تهاجم فرهنگی و رسانهای دشمن در راستای ناامیدی و بیدین کردن مردم است تأکید کرد: برای مقابله با هجوم جریانهای منحرف، باید انس با نماز و ایمان حقیقی را در خانوادهها و دستگاههای اجرایی نهادینه کرد.
